Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.6.2026

Đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2026: Chấm thi sao cho công bằng?

Đề thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá là phân hóa tốt hơn nhưng cũng gây một số tranh luận. Cùng với yêu cầu quyết liệt hơn về công bằng trong chấm thi ngữ văn, dư luận chờ đợi và thử bàn về đáp án chấm môn thi này.

Năm nay, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và Bộ GD-ĐT nêu quyết tâm đảm bảo độ công bằng, khách quan giữa các hội đồng thi trong việc chấm thi môn ngữ văn ẢNH: NHẬT THỊNH

Khai mạc World Cup của những kỷ lục

World Cup 2026 hứa hẹn sẽ đi vào lịch sử, không chỉ bởi thể thức mở rộng mới mà còn bởi số lượng kỷ lục mọi thời đại có thể bị phá vỡ.

Các siêu sao Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Neymar (Brazil), Harry Kane (Anh), Kylian Mbappe (Pháp) và Lamine Yamal (Tây Ban Nha) hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng tại kỳ World Cup quy mô lớn nhất từ trước đến nay ẢNH: AFP - REUTERS

Vùng Vịnh rung chuyển giữa đòn ăn miếng trả miếng Mỹ - Iran

Trong lúc Mỹ và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ không dừng lại nếu Tehran từ chối ký vào thỏa thuận hòa bình ngay lập tức.