Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 12.6.2026

Đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2026: Chấm thi sao cho công bằng?
Đề thi ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá là phân hóa tốt hơn nhưng cũng gây một số tranh luận. Cùng với yêu cầu quyết liệt hơn về công bằng trong chấm thi ngữ văn, dư luận chờ đợi và thử bàn về đáp án chấm môn thi này.
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