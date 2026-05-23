Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.5.2026

Thanh Niên
Thanh Niên
23/05/2026 05:53 GMT+7

Tin tức Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế lên 5 triệu đồng đã đủ chưa?; Thiếu hướng dẫn viên ở nhiều ngoại ngữ, du lịch gặp khó; Đài Loan thiệt hại kép vì xung đột Iran... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 23.5.2026.

Nâng ngưỡng thu nhập vãng lai tính thuế lên 5 triệu đồng đã đủ chưa?

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu nhập vãng lai tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần. Tuy nhiên theo các chuyên gia, về lâu dài cần bỏ quy định này.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.5.2026 - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức thu nhập vãng lai tính thuế thu nhập cá nhân từ 2 triệu đồng/lầnlên 5 triệu đồng/lần

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thiếu hướng dẫn viên ở nhiều ngoại ngữ, du lịch gặp khó

Khách Nga quay trở lại mạnh mẽ nhưng tình trạng thiếu hướng dẫn viên tiếng Nga đang khiến nhiều doanh nghiệp du lịch lao đao. Đề xuất cho phép người nước ngoài tham gia hỗ trợ tour mở ra tranh luận về pháp lý, nhân lực và cách ngành du lịch ứng phó với bài toán đa dạng ngoại ngữ.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.5.2026 - Ảnh 2.

Du khách Nga ở Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

ẢNH: BÁ DUY

Đài Loan thiệt hại kép vì xung đột Iran

Đơn hàng vũ khí từ Mỹ bị tạm ngưng chuyển giao, nguồn năng lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng là điều mà Đài Loan phải đối mặt do cuộc chiến ở Iran.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 23.5.2026 - Ảnh 3.

Một cơ sở của TSMC ở Đài Loan

ẢNH: REUTERS

 

Tin liên quan

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 20.5.2026: Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?; Thi sát hạch lái xe, vì sao nhiều người rớt sa hình, đường trường?; Tăng cường quân sự ở Biển Đông giữa sóng ngầm căng thẳng… có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 20.5.2026.

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 21.5.2026

Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên 22.5.2026

Khám phá thêm chủ đề

Tin tức đặc biệt trên báo in thu nhập vãng lai Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn viên Đài Loan Tin tức đặc biệt trên báo in Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận