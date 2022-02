Tin tức giáo dục đặc biệt 16.2: Những lưu ý cho sinh viên đi học xa nhà

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (16.2) còn nêu lên thực trạng nhiều trường mầm non tư thục ở Hà Nội buộc phải giải thể khi đóng cửa phòng dịch trong một thời gian dài và hiện nay cũng chưa biết khi nào đón trẻ mầm non trở lại; Những lưu ý khi chọn học khối ngành sức khỏe.

Lời khuyên cho những tân sinh viên lần đầu đến thành phố

Từ vụ việc tìm thấy thi thể trên sông của nam sinh viên đột nhiên mất tích khi đến TP.HCM nhập học, các trường ĐH lập tức đưa ra những cảnh báo, lời khuyên cần thiết với người học.

Với những tân sinh viên lần đầu đến thành phố nhập học, ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM, khuyên: “Tình huống tốt nhất là đi chung với bạn bè hoặc người thân. Tuy nhiên, nếu phải di chuyển một mình, sinh viên nên chọn phương tiện di chuyển uy tín, ví dụ xe công nghệ. Nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào, có thể liên hệ ngay tới các số điện thoại nóng của trường”.

Còn nhiều lời khuyên khác từ các chuyên gia làm công tác sinh viên ở các trường đại học sẽ giúp cho phụ huynh và sinh viên những thông tin cần thiết khi bước vào một môi trường mới.





Rao bán trường, thiếu giáo viên

Đây là thực trạng của nhiều trường mầm non tư thục tại Hà Nội sau thời gian dài đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.

Đóng cửa vì dịch từ đầu tháng 5.2021 đến nay, trường không thể thu bất cứ khoản nào từ phụ huynh trong khi vẫn phải trả tiền thuê cơ sở mỗi tháng nên đến nay hàng loạt chủ trường mầm non tư thục tại Hà Nội đã rao bán trường vì sức cùng lực kiệt.

"Sau 8 tháng gồng gánh, chúng tôi không thể duy trì trường mầm non được nữa... Sức cùng lực kiệt", chủ một trường mầm non tư thục ở Q.Tây Hồ viết trong thông báo về kế hoạch giải thể trường.

Vấn đề của các trường mầm non tư thục hiện nay không chỉ là tồn tại hay không mà còn ở việc nếu mở cửa trở lại thì sẽ thiếu hụt lực lượng giáo viên. Do nghỉ dạy không lương suốt một thời gian dài, nhiều giáo viên phải bán hàng trực tuyến, làm công nhân… để kiếm sống và tìm được những công việc khác phù hợp nên hiện nay nhiều khả năng họ không quay trở lại với việc dạy học nữa.

Thực trạng này đang được ghi nhận và phản ánh.