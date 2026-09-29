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Ông Trump bác tin chuyện nhượng bộ Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.9 đã bác bỏ thông tin từ trang Axios cho rằng ông đề nghị nới lỏng các biện pháp trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa cho Iran.

"Axios vừa đăng một bài viết nói rằng 'Trump' đã đề nghị nới lỏng trừng phạt và giải phóng tiền bị phong tỏa cho Iran. Điều này không đúng sự thật. Tôi chẳng hề đề nghị họ bất cứ điều gì cả", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Trước đó, Axios đưa tin rằng ông Trump "sẵn sàng nới lỏng trừng phạt và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran để đổi lấy những bước đi cụ thể của nước này đối với chương trình hạt nhân". Thông tin này dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên.

Chủ nhân Nhà Trắng gọi bài viết là một trò bịp bợm và cho rằng trang tin này nên rút lại thông tin đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: Reuters

Thực hư chuyện Tổng thống Mỹ đề xuất bán vũ khí cho Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Trump vừa phủ nhận việc ông từng hỏi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình liệu ông ấy có muốn mua vũ khí của Mỹ hay không, qua đó bác bỏ tuyên bố của chính đại sứ của mình rằng ông đã đưa ra đề nghị này với người đồng cấp Trung Quốc.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue hôm 27.9 nói với Đài Fox News rằng ông Trump đã đưa ra đề nghị đặc biệt về việc bán vũ khí cho Trung Quốc. "Tôi chưa từng nghe về chuyện đó, tôi sẽ phải hỏi lại ông ấy", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi về những bình luận của ông Perdue.

"Có lẽ họ muốn mua vì chúng ta chế tạo khí tài tốt hơn họ, nên có thể đó là một ý tưởng hay. Nhưng chúng tôi đã không thảo luận về vấn đề này", ông Trump khẳng định. Trước đó, một quan chức Mỹ nói với hãng tin AFP rằng chính phủ Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc khi được hỏi về những phát biểu của ông Perdue.

Tổng thống Trump tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng ngày 25.9 Ảnh: Reuters

Nga tăng quy mô quân đội

Theo một sắc lệnh ngày 28.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tăng quân số thường trực của quân đội Nga lên mức 1,55 triệu người, theo Reuters.

Việc mở rộng này tiếp nối một đợt tăng quân tương tự được ra lệnh vào tháng 8, sẽ đưa tổng quân số của các lực lượng vũ trang lên mức 2.441.630 người, trong đó có 1.550.000 quân nhân tại ngũ. Số lượng quân nhân tại ngũ sẽ tăng thêm 15.500 người.

Tổng thống Nga Putin trong một cuộc họp tại Moscow Ảnh: Reuters

Mỹ - Iran đối thoại với trung gian

Các quan chức Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi riêng rẽ với các bên trung gian vào ngày 28.9, trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua.

Một quan chức nắm rõ thông tin về các cuộc đàm phán tiết lộ với Reuters rằng, các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ tập trung vào phiên bản sửa đổi của đề xuất ngừng bắn kéo dài 7 ngày mà Iran đã đưa ra vào tuần trước bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.

Theo hãng thông tấn IRNA, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi (hiện vẫn ở New York) cho biết Iran kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với các đề xuất ngừng bắn mới nhất cũng như các điều kiện của nước này về việc khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Nếu phía Mỹ khẳng định họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hay một giải pháp hòa bình, thì chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó rồi", ông Araqchi phát biểu. Tổng thống Mỹ Trump xác nhận với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng các quan chức Mỹ đã có cuộc trao đổi riêng với các bên trung gian, song ông không cung cấp thêm chi tiết.

Nvidia ra mắt nền tảng giải quyết lo ngại AI vượt tầm kiểm soát

Nhà sản xuất chip Nvidia ngày 28.9 thông báo đang ra mắt một nền tảng phần mềm mới nhằm giải quyết những lo ngại về các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) vượt tầm kiểm soát và hoạt động nằm ngoài sự điều hành của con người, theo CNN.

"Hôm nay, cùng với hơn 100 đối tác trong ngành, chúng tôi đã giới thiệu nền tảng an toàn tác nhân mở của Nvidia", CEO Jensen Huang của Nvidia chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Logo Nvidia Ảnh: Reuters

Nvidia cho biết công nghệ của họ sẽ cho phép các doanh nghiệp giám sát mọi hành động do tác nhân AI thực hiện, cũng như thực thi các quy tắc và chính sách an toàn. "Tiềm năng to lớn của AI đối với xã hội sẽ chỉ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta giải quyết được vấn đề an toàn AI. Khi tiếp tục khám phá những giới hạn mới về năng lực của AI, chúng ta cũng phải đẩy nhanh việc nghiên cứu và phát triển các giải pháp đảm bảo an toàn cho AI", theo ông Jensen Huang.