Tin vui cho người đi thuê nhà trọ

Đình Sơn
04/05/2026 07:54 GMT+7

TP.HCM chính thức ban hành quyết định 23/2026 về quản lý, hỗ trợ chủ nhà trọ và người thuê áp dụng từ ngày 1.5.2026 đến 1.6.2028 với hàng loạt quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi, an toàn phòng cháy chữa cháy và điều kiện sinh hoạt tối thiểu của người thuê nhà trọ.

Quyết định 23/2026 ban hành, chính sách mới áp dụng đối với nhà ở riêng lẻ cho thuê để ở (nhà trọ) đã hoạt động trước ngày 1.7.2024 với quy mô dưới 7 tầng và dưới 20 phòng trọ. Các trường hợp như cơ sở lưu trú du lịch, nhà cao từ 7 tầng trở lên hoặc nhà có trên 20 phòng cho thuê không thuộc phạm vi điều chỉnh của quyết định này.

Theo đó, diện tích sàn sử dụng bình quân phải đạt tối thiểu 4m2/người để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cơ bản. Đường giao thông dẫn vào nhà trọ phải đủ điều kiện cho xe chữa cháy tiếp cận, bảo đảm chiều rộng tối thiểu 3,5m và chiều cao từ 4,5m.

Trường hợp không đáp ứng được điều kiện tiếp cận trực tiếp, quy định cho phép tăng khoảng cách từ vị trí đỗ xe chữa cháy đến công trình, nhưng phải đáp ứng các giới hạn cụ thể về khoảng cách và điều kiện nguồn nước phục vụ chữa cháy.

Mỗi nhà trọ phải có ít nhất một lối thoát nạn và tất cả phòng trọ phải dẫn được ra lối thoát nạn này, các khu vực có nguy cơ cháy phải được ngăn cách, hạn chế sử dụng vật liệu dễ cháy.

Đồng thời, chủ nhà phải trang bị bình chữa cháy, tối thiểu 2 bình bột ABC từ 4 kg, thiết bị cảnh báo cháy, dụng cụ cứu hộ tại các tầng và khu vực để xe.

Tin vui cho người đi thuê nhà trọ - Ảnh 1.

TP.HCM ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ người đi thuê nhà trọ và cả chủ nhà trọ

ẢNH: T.N

Ngoài các điều kiện kỹ thuật, quy định cũng yêu cầu chủ nhà trọ thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký cư trú đầy đủ cho người thuê và chịu sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Chính quyền địa phương sẽ rà soát, phân loại các cơ sở đạt và không đạt tiêu chí để có biện pháp xử lý, yêu cầu cải tạo hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh nếu không đáp ứng điều kiện.

Để bảo vệ quyền lợi cho người đi thuê trọ, UBND TP.HCM cũng đưa ra cơ chế hỗ trợ cho cả chủ nhà và người ở trọ.

Trong đó người ở trọ đăng ký tạm trú tại các nhà trọ đạt tiêu chí tối thiểu sẽ được áp dụng định mức điện và nước theo loại hình không kinh doanh. Chủ nhà cần xuất trình giấy xác nhận cư trú của người ở trọ sẽ được ngành điện áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng tiêu thụ.

Người ở trọ cũng được hưởng chính sách hỗ trợ về giá nước sinh hoạt. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn được giao xây dựng chính sách hỗ trợ giá bán nước căn cứ theo giấy xác nhận tạm trú của cư dân.

UBND TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã vận động và yêu cầu chủ nhà trọ cam kết thu tiền điện, nước đúng theo đơn giá và định mức quy định, đã bao gồm tỷ lệ hao hụt, không được thu thêm phần chênh lệch.

Đối với chủ nhà trọ có nhu cầu cải tạo, nâng cấp hoặc bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để đạt tiêu chí tối thiểu sẽ được kết nối với nguồn vốn vay lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các quỹ hỗ trợ địa phương.

Trường hợp cơ sở không thể đáp ứng các tiêu chí, buộc phải dừng hoạt động, chủ nhà cũng có thể tiếp cận nguồn vốn này để chuyển đổi ngành nghề kinh doanh.

Các cơ sở đạt chuẩn sẽ được hiển thị trên chức năng "Nhà trọ an toàn" trong ứng dụng Công dân số TP.HCM và bản đồ số thành phố, tạo điều kiện để người có nhu cầu thuê nhà tìm kiếm và kết nối trực tiếp với chủ nhà.

TP.HCM: 12/54 xã đủ tiêu chí lên phường

Thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, kết quả rà soát bước đầu từ các xã cho thấy, có 12/54 xã ở TP.HCM đáp ứng các tiêu chí theo quy định để chuyển xã lên phường.

