'Tinh hà say hi' gây sốc với luật mới, tiết mục ngốn vài trăm triệu đồng

MC Trấn Thành công bố luật chơi mới ở Livestage 3 khiến nhiều "anh trai" thừa nhận áp lực Ảnh: NSX

Tập 5 của Tinh hà say hi phát sóng tối 1.8 chính thức mở ra hành trình Livestage 3 với hàng loạt thay đổi về thể lệ. Không chỉ nâng quy mô thi đấu, chương trình còn đặt các "anh trai" trước áp lực sáng tạo và đầu tư lớn hơn khi mỗi liên quân phải sản xuất một EP gồm ba ca khúc có chủ đề xuyên suốt. Theo chia sẻ của ca sĩ - nhà sản xuất TIA, để tạo nên một sản phẩm đủ sức cạnh tranh, kinh phí có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

MC Trấn Thành công bố thể lệ Livestage 3 với hình thức thi đấu hoàn toàn mới. Hai liên quân, mỗi đội gồm 12 thành viên, sẽ trải qua hai lượt tranh tài. Ở lượt đầu tiên, mỗi liên quân phải thực hiện một EP gồm ba ca khúc có sự liên kết về âm nhạc, nội dung và câu chuyện, sau đó trình diễn như một setlist hoàn chỉnh.

Thay vì tập trung vào từng tiết mục riêng lẻ như các vòng trước, các đội buộc phải kết nối âm nhạc, concept, dàn dựng và mạch cảm xúc thành một tổng thể thống nhất. Lượt thi thứ hai mang tên Showcase Battle gồm ba hiệp: Liên quân 12 đấu 12, đấu đối kháng theo cặp và solo battle. Kết quả của Livestage 3 tiếp tục được cộng dồn vào thành tích cá nhân của từng nghệ sĩ.

Một trong những điểm được khán giả chờ đợi nhất là sự trở lại của Dance Battle - "đặc sản" của chương trình Ảnh: NSX

Thay vì chỉ thi đấu theo đội như trước, các liên quân sẽ bước vào những màn battle trực diện giữa từng thành viên. Không dừng lại ở đó, Trấn Thành tiếp tục khiến dàn nghệ sĩ bất ngờ khi tiết lộ Dance Battle sẽ diễn ra trên sân khấu nước, hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn đòi hỏi kỹ thuật, thể lực và khả năng làm chủ sân khấu cao hơn.

Ngay sau khi luật chơi được công bố, nhiều nghệ sĩ không giấu được sự bất ngờ. Jaysonlei cho biết đây là hình thức thi đấu chưa từng xuất hiện trong "vũ trụ say hi" cũng như các chương trình truyền hình âm nhạc mà anh từng biết. Trong khi đó, Đăng Hồng Hải nhận định áp lực lớn nhất là phải tạo ra ba ca khúc đều có chất lượng, đồng thời có sự kết nối để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. "Anh trai" Kim Long cũng hài hước chia sẻ anh rất bất ngờ khi nghe luật chơi mới. Không chỉ tạo áp lực về ý tưởng và thời gian, thể lệ mới còn đặt các liên quân trước bài toán cân bằng giữa chất lượng nghệ thuật và kinh phí đầu tư.

Livestage 3 có màn loại trừ, các 'anh trai' phải cạnh tranh khốc liệt

Với luật chơi mới, kinh phí đầu tư tiết mục có thể lên đến vài trăm triệu đồng Ảnh: NSX

Là nghệ sĩ từng phát hành hai EP Circle of Love và Sleepless, TIA cho rằng thách thức lớn nhất không nằm ở việc làm ba bài hát mà là hoàn thành cả ba trong thời gian ngắn nhưng vẫn phải giữ được chất lượng đồng đều. "Bình thường một bài hát đã cần rất nhiều thời gian để phát triển. Còn ở chương trình, mình phải liên tục sáng tạo nhưng vẫn phải giữ được chất lượng và màu sắc riêng. Đó mới là áp lực lớn nhất", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo TIA, chi phí sản xuất sẽ phụ thuộc vào định hướng của từng liên quân. Nếu đầu tư ở mức cơ bản, kinh phí không quá lớn. Tuy nhiên, để tạo nên một EP chỉn chu và đủ sức cạnh tranh, mức đầu tư có thể lên tới vài trăm triệu đồng, thậm chí cao hơn. Nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng không phải số tiền bỏ ra mà là khả năng kể được một câu chuyện xuyên suốt bằng ba ca khúc. Cô bày tỏ: "Khi khán giả nghe từ bài đầu đến bài cuối, họ phải cảm nhận đó là một hành trình, chứ không chỉ là ba bài hát ghép lại".

Dàn "anh trai" liên tục tạo tiếng cười với loạt trò chơi tương tác và những tình huống bất ngờ trên sân khấu Ảnh: NSX

Bên cạnh việc công bố luật chơi mới, tập 5 cũng mang đến nhiều khoảnh khắc giải trí khi các nghệ sĩ tham gia trò chơi khởi động trước thềm Livestage 3. Ngay từ những lượt chơi đầu tiên, thử thách giữ giấy bằng gương mặt nhanh chóng trở thành tâm điểm bởi khoảng cách giữa các thành viên liên tục được rút ngắn.

Sau Livestage 2, Dương Domic và Quang Hùng MasterD được khán giả bình chọn trở thành hai tộc trưởng, dẫn dắt hai liên quân bước vào vòng thi mới. Trên bảng xếp hạng cá nhân, Pháp Kiều đang tạm dẫn đầu, theo sau là Dương Domic và Đăng Hồng Hải. Theo nhà sản xuất, Livestage 3 sẽ có những thành viên phải dừng hành trình. Dù chưa tiết lộ số lượng cụ thể, thông báo này đã báo hiệu chặng đua phía trước sẽ ngày càng khốc liệt - mỗi màn trình diễn không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn quyết định tấm vé đi tiếp.