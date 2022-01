Tình hình Covid-19 hôm nay 8.1: Ca nhiễm giảm mạnh ở TP.HCM và nhiều tỉnh phía nam

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Ngày 8.1 có 16.513 ca mắc Covid-19 tại 59 tỉnh, thành. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ hôm qua 7.1 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca trong nước (tăng 259 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố. Trong các ca mắc mới, có 12.055 ca cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh cao: Hà Nội 2.791 ca, Khánh Hòa 798 ca, Hải Phòng 748 ca, Bình Định 742 ca, Bình Phước 718 ca, Trà Vinh 575 ca…

Các tỉnh có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là: Hà Giang giảm 263 ca, Hải Dương giảm 262 ca, Vĩnh Long giảm 229 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: Đắk Lắk tăng 481 ca, Gia Lai tăng 179 ca, Đà Nẵng tăng 165 ca. Từ đầu dịch đến nay, tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, gồm: tại Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14 ca, TP.HCM 11 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Thanh Hóa 2 ca.

Nguy cơ dịch Covid-19 ở TP.HCM lần đầu tiên xuống cấp độ 1. Ngày 8.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký thông báo cấp độ dịch trên địa bàn, tính đến ngày 6.1 dịch Covid-19 tại TP.HCM đạt cấp độ 1. Như vậy, kể từ khi bắt đầu đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, đây là lần đầu tiên TP.HCM đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - vùng xanh) sau nhiều tuần duy trì cấp độ 2.

Ở cấp huyện, có 4 địa phương ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) gồm Q.1, Q.10, Q.Bình Thạnh và TP.Thủ Đức; 18 quận, huyện còn lại đạt cấp 1. Ở cấp xã, có 235 địa phương đạt cấp độ 1, 74 địa phương đạt cấp độ 2 và 3 địa phương đạt cấp độ 3. Trong khoảng 3 tuần qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM liên tục ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi số ca mắc mới, ca chuyển nặng và tử vong đều giảm. Tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn cũng khá cao, thành phố đang tiêm mũi tăng cường cho những người thuộc nhóm nguy cơ.

Số ca mắc Covid-19 ở Vĩnh Long giảm mạnh, chỉ còn 17 đơn vị cấp xã vùng đỏ. Chiều 8.1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, đã ký ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128 Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3 (vùng cam); 2 huyện Bình Tân và Vũng Liêm ở cấp độ 2 (vùng vàng); 6 huyện, thị xã, thành phố còn lại ở cấp độ 3.

Đáng chú ý, do số ca mắc Covid-19 mới giảm mạnh trong nhiều ngày qua nên đã xuất hiện nhiều vùng xanh trở lại và số đơn vị cấp xã ở vùng đỏ giảm từ 36 xuống còn 17 đơn vị gồm: các phường 5, Tân Hòa và Tân Hội (TP.Vĩnh Long); các xã Hòa Phú, Lộc Hòa, Phú Quới và Thanh Đức (H.Long Hồ); xã Tân An Hội (H.Mang Thít); các xã Hậu Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Lộc, Phú Lộc, Song Phú và Tân Lộc (H.Tam Bình); các xã Đông Thạnh, Mỹ Hòa và P.Thành Phước (TX.Bình Minh). Có 58 đơn vị cấp xã có mức độ nguy cơ dịch Covid-19 cấp độ 3; 25 đơn vị ở cấp 2 và 7 địa phương còn lại ở cấp 1.





Số ca nhiễm mới Covid-19 ở Tây Ninh đang giảm dần. Ngày 8.1.2022, theo Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh, ngày 7.1, Tây Ninh ghi nhận 588 ca dương tính Covid-19 mới, giảm 298 ca so với 1 ngày trước đó. Tổng số ca Covid-19 ghi nhận cộng dồn tính đến nay của Tây Ninh lên 91.292 ca. Tuy nhiên, ngày 7.1, địa phương này ghi nhận đến 8 ca tử vong tại bệnh viện điều trị Covid-19 tầng 3 đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Lũy kế đến nay, tỉnh Tây Ninh đã có 708 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Lo ngại biến chủng Omicron xâm nhập, Tây Ninh đang siết lại các biện pháp phòng dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ. Trong khi đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang quản lý đoạn biên giới giáp Campuchia dài 240 km với nhiều đường mòn, lối mở. Do vậy, BĐBP tỉnh này đang tiếp tục duy trì 159 chốt chặn để ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm qua biên giới.

Ca mắc mới ở Cà Mau giảm, ca tử vong vẫn ở mức cao. Tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, trong ngày 8.1, Cà Mau ghi nhận 587 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, có 521 ca trong cộng đồng, 66 ca đang cách ly và 5 ca ngoài tỉnh về. So với những ngày trước đó, số ca mắc trong ngày đã giảm nhiều. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay tỉnh ghi nhận đến 14 ca tử vong.

Trong số ca mắc mới, TP.Cà Mau có 179 ca, H.Trần Văn Thời 106 ca; H.Thới Bình 90 ca; H.Đầm Dơi 57 ca; H.U Minh 57 ca; H.Cái Nước 38 ca; H.Ngọc Hiển 22 ca; H.Năm Căn 20 ca; H.Phú Tân 15 ca. Theo báo cáo của Sở chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Cà Mau, hiện tại số lượng ô xy lỏng và các túi thuốc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đang còn rất ít so với nhu cầu thực tế, khả năng trong những ngày tới có thể không đủ sử dụng khi tình trạng F0 mới vẫn đang tăng mỗi ngày trên 500 ca.

TP.HCM ghi nhận nhiều di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tâm thần hậu Covid-19. Sáng 8.1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác thu dung, điều trị và quản lý ca nhiễm trên địa bàn, thành phố vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đáng lo ngại là nhiều vấn đề sức khỏe của người dân hậu mắc Covid-19 trong thời gian qua đã được ghi nhận, nhiều người dân đến khám các chuyên khoa sau mắc Covid-19 tại các bệnh viện. Các tình trạng bệnh lý được ghi nhận tại các bệnh viện rất đa dạng bao gồm: cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần hậu Covid-19. Ông Thượng cho biết ngành y tế đang tổ chức xây dựng kế hoạch điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân sau mắc Covid-19 trên địa bàn.