Tổ chức thánh lễ tuyên phong Chân phước tại Cà Mau

Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin mừng, Đặc sứ của Đức Giáo hoàng Leo XIV, chủ trì thánh lễ và công bố tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp.

Cùng tham dự thánh lễ có lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ và lãnh đạo một số địa phương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau; đại diện các thành viên Hội đồng Giám mục VN...

Chân dung Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được cung nghinh và giới thiệu trong bầu không khí trang nghiêm ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau nghi thức của Giáo hội, Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài thông qua tiểu sử của linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp trước cộng đoàn. Tiếp đó, Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle công bố Tông thư của Đức Giáo hoàng Leo XIV tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp. Ngay sau đó, chân dung Chân phước được cung nghinh và giới thiệu trước hàng chục nghìn tín hữu trong bầu không khí trang nghiêm.

Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle trân trọng sự cảm ơn của chính quyền để buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Giáo phận Cần Thơ, với thánh lễ phong Chân phước tại Tắc Sậy, Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ trở thành một trong những vị Chân phước đầu tiên của Giáo hội VN được tuyên phong ngay trên quê hương, tại chính nơi gắn liền với đời sống mục vụ và cuộc tử đạo của ngài.

Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, phái đoàn Tòa thánh Vatican do Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle làm trưởng đoàn, đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp giữa chính quyền địa phương và Giáo hội trong công tác tổ chức, góp phần bảo đảm cho buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và trọn vẹn. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải khẳng định địa phương luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, chăm lo cho đời sống của đồng bào Công giáo ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lễ tuyên phong Chân phước diễn ra trong khoảng 2 giờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Các lực lượng, tình nguyện viên cùng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ẢNH: NHẬT THỊNH

Thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra thành công tốt đẹp là niềm vui lớn của cộng đồng Công giáo VN; đồng thời là minh chứng sinh động cho chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Đông đảo người dân tham dự thánh lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ẢNH: NHẬT THỊNH



