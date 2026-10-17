Tô phở khổng lồ cao gần 1,7 m ở TP.HCM, từng cọng rau giống như thật

Mới đây, hình ảnh mô hình tô phở khổng lồ cao gần 1,7 m do anh Nguyễn Khoa Bảo (37 tuổi, TP.HCM) chế tác nhận được nhiều lượt like, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú vì mô hình tô phở lớn và những chi tiết trên bát phở rất giống thật.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Bảo cho biết đây là sản phẩm được khách hàng đặt làm để trưng bày, với yêu cầu tạo hình giống nhất có thể thay vì mang dáng vẻ cứng nhắc, hoạt hình.

Mô hình tô phở khổng lồ cao khoảng 1,7m ẢNH: NVCC

Tô phở cao gần 1,7 m, làm hoàn toàn thủ công

Mô hình tô phở khổng lồ là sản phẩm anh Nguyễn Khoa Bảo được một vị khách đặt hàng. Kể từ khi lên ý tưởng, dựng bản thiết kế đến hoàn thiện mô hình, anh Bảo mất khoảng 40 ngày để thực hiện sản phẩm.

"Mô hình sau khi hoàn thiện cao khoảng 1,7 m. Riêng phần tô phở và đôi đũa nặng khoảng 20 kg; tính cả bệ sắt bên dưới, tổng trọng lượng vào khoảng 35 kg", anh Bảo chia sẻ.

Các chi tiết hoàn toàn được anh Bảo làm thủ công ẢNH: NVCC

Được biết, toàn bộ mô hình đều được làm thủ công, không sử dụng công nghệ in 3D. Phần tô được tạo hình từ xốp, những chi tiết như sợi phở, thịt, rau thơm được tạo hình từ mút dẻo, tùy đặc tính vật liệu mà lựa chọn cách xử lý phù hợp.

Anh Khoa Bảo chia sẻ, trong quá trình thực hiện, phần nước phở là công đoạn khó nhất đối với anh. Để tạo cảm giác trong và có màu vàng nhẹ như nước dùng thật, anh sử dụng nhựa trong dạng lỏng, đổ thành nhiều lớp để tạo hiệu ứng và màu giống nước hầm xương nhất có thể.

Một số sản phẩm rau củ quả mô hình khác mà anh đã thực hiện ẢNH: NVCC

Chỉ sau vài ngày đăng tải trên mạng xã hội, bài viết của anh Khoa Bảo đã nhận được gần 18.000 lượt thích, hơn 200 bình luận và hơn 300 lượt chia sẻ. Dưới bài đăng, nhiều bạn bày tỏ sự yêu thích về mô hình tô phở khổng lồ của anh Bảo.

Một tài khoản chia sẻ: "Mô hình đẹp và giống thật quá. Mình đi nhiều nước thấy mô hình kiểu này rất phổ biến, đẹp mắt, thu hút nhiều khách mà Việt nam chưa phổ biến. Hy vọng các quán ăn sẽ trưng bày những mô hình như này nhiều hơn để thu hút khách hàng". Một tài khoản khác lại bình luận: "Đẹp quá, lá quế nhìn y như thật".

Chia sẻ về kinh nghiệm để tạo ra mô hình giống thật, anh Bảo nói: "Muốn làm cho giống thật thì phải yêu món ăn, thưởng thức món ăn đó nhiều lần, để ý kĩ từng tiểu tiết. Có nhiều chi tiết khi đặt vào tôi thấy chưa hợp thì tôi lại làm đi làm lại nhiều lần đến khi ưng ý mới thôi".

Biến ý tưởng thành sản phẩm

Anh Bảo cho biết mình tốt nghiệp ngành mỹ thuật. Sau khi ra trường, anh bắt đầu công việc vẽ tranh tường và các loại tranh khác. Trong quá trình làm việc, nhu cầu của khách hàng dần mở rộng sang những mô hình trưng bày, vật dụng trang trí có hình dáng và kích thước riêng.

Nhận thấy kiến thức mỹ thuật có thể ứng dụng vào nhiều dạng sản phẩm khác nhau, anh quyết định thử sức với lĩnh vực thiết kế, chế tác mô hình.

Anh Bảo tốt nghiệp ngành mỹ thuật ẢNH: NVCC

Trong số những sản phẩm từng thực hiện, anh Bảo nhớ nhất mô hình 2 con ngựa làm từ sợi lục bình. "Tôi tạo hình dáng hai con ngựa trước, sau đó xử lý sợi lục bình, gấp thành từng đoạn nhỏ rồi lần lượt ghép lên mô hình theo đường nét đã định", anh Bảo kể. Riêng mô hình này anh mất gần hai tháng để hoàn thành.

Tuy nhiên, anh không nghĩ bài đăng về mô hình tô phở khổng lồ lại được nhiều người chú ý đến vậy. "Tôi thấy vui vì nhận ra mình có thể làm được những sản phẩm mà trước đây chính bản thân cũng không nghĩ sẽ thực hiện được. Khi sản phẩm được mọi người yêu thích, tôi có thêm động lực để tiếp tục công việc", anh Bảo chia sẻ.