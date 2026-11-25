Toàn cảnh 17h ngày 25.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, lừa đảo hơn 150 tỉ đồng

Ngày 25.11.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 37 bị can liên quan đến đường dây giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, lừa đảo hơn 150 tỉ đồng

Dụ bán video khiêu dâm, TikToker 'Thị Nở' lừa tiền như thế nào?

Từng livestream khiêu dâm cho các nền tảng nước ngoài, 'Thảo Baby' nghỉ và lập kênh TikTok 'Thị Nở' với hơn 300.000 người theo dõi. Lợi dụng kênh TikTok này, Thảo và người yêu dụ dỗ chat sex, bán video khiêu dâm nhằm lừa tiền.

Dụ bán video khiêu dâm, TikToker 'Thị Nở' lừa tiền như thế nào?

Công an Đắk Lắk bác tin đồn chủ cơ sở thẩm mỹ JK bị khởi tố

Công an tỉnh Đắk Lắk bác tin đồn chủ cơ sở thẩm mỹ JK bị khởi tố, khẳng định hình ảnh cô gái được chia sẻ kèm thông tin này trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Công an Đắk Lắk bác tin đồn chủ cơ sở thẩm mỹ JK bị khởi tố

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