Toàn cảnh 17h ngày 29.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Chủ trang trại 'khóc ngất' khi đàn chó lao vào chuồng cắn chết 700 con gà

Chủ trang trại ở xã Cam Hồng (Quảng Trị) chịu thiệt hại lớn khi 2 con chó bất ngờ lao vào trang trại cắn chết khoảng 700 con gà.

Chó lao vào chuồng cắn chết 700 con gà, chủ trang trại ‘khóc ngất’

Thủy điện thượng nguồn sông Mekong khiến hạn mặn ĐBSCL càng khó lường

Mùa khô năm nay, ĐBSCL có thể gay gắt hơn cả mùa khô đợt siêu El Nino 2015 - 2016. Tới đầu tháng 12, ranh mặn 4%o có thể vào sâu đến 30km và tăng lên 40km và cuối tháng. Đặc biệt, rủi ro hạn mặn càng gia tăng trong giai đoạn cao điểm khi dòng chảy sông Mekong phụ thuộc vào sự vận hành các đập thủy điện thượng nguồn.

Thủy điện thượng nguồn sông Mekong khiến hạn mặn ĐBSCL càng khó lường

Nổ lớn, 5 học sinh Đà Nẵng nhập viện cấp cứu

Nhóm 5 học sinh ở Đà Nẵng phải nhập viện cấp cứu sau một vụ nổ lớn tại khu vực nhà gươl, nghi liên quan đến việc các em mua hóa chất trên mạng để tự chế pháo nổ.

Nổ lớn, 5 học sinh Đà Nẵng nhập viện cấp cứu

Bên trong nhà lưu trú 0 đồng, những gia đình xoay xở ra sao để chữa bệnh?

Chị mất con vì ung thư rồi dựng nhà lưu trú 0 đồng. Anh chạy xe công nghệ vừa nhận suất cơm từ thiện vẫn dành thời gian chở bệnh nhân miễn phí. Những người đứng bếp đều đặn nấu từng suất ăn. Họ không dư dả, nhưng giữa chặng đường chữa bệnh dài của người khác, họ chọn ở lại giúp.

Bên trong nhà lưu trú 0 đồng, những gia đình xoay xở ra sao để chữa bệnh?

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.