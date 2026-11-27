Toàn cảnh 17h ngày 27.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 27.11: Quảng Ninh sắp thử nghiệm taxi bay | Vì sao đường Cộng Hòa ngưng đảo chiều?

Quảng Ninh dự kiến thử nghiệm taxi bay vào giữa năm 2027

UBND TP.Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với Tập đoàn FPT và Công ty SkyDrive (Nhật Bản) về phương án ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và thử nghiệm phương tiện bay điện cất, hạ cánh thẳng đứng (eVTOL).

Quảng Ninh dự kiến thử nghiệm taxi bay vào giữa năm 2027

Nên uống cà phê lúc nào để không ảnh hưởng đến giấc ngủ?

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh khuyên người bị mất ngủ tránh trà và cà phê ít nhất 6 giờ trước khi lên giường. Đây là một điểm để điều chỉnh thói quen, không phải lời bảo đảm rằng uống sớm hơn mốc ấy sẽ ngủ ngon. Giờ ngủ và mức nhạy cảm khác nhau, nên một lịch uống giống nhau chưa chắc hợp với mọi người.

Nên uống cà phê lúc nào để không ảnh hưởng đến giấc ngủ?

Nghịch lý game bom tấn GTA 6 sau một tuần phát hành

GTA 6 phá đảo nhiều kỷ lục, thu về 3,79 tỉ USD chỉ trong ngày đầu phát hành hành cổ phiếu của công ty mẹ lại giảm trong khi Sony bất ngờ được hưởng lợi theo cách không ngờ.

Nghịch lý game bom tấn GTA 6 sau 1 tuần ra mắt

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.