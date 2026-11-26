Toàn cảnh 17h ngày 26.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.11: Mưa lớn cô lập 112 hộ dân Quảng Ngãi | 8 cống ngăn triều chống ngập mưa ra sao?

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng: Ngăn triều đã rõ, chống ngập do mưa ra sao?

Trực tiếp theo dõi đợt vận hành đồng bộ lần đầu tiên của 8 cống ngăn triều vào trưa 25.11.2026, ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nam, đánh giá các kết quả ghi nhận trong những ngày thử nghiệm cho thấy khả năng ngăn triều của dự án.

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng vận hành thử, hiệu quả ra sao?

Mưa lớn gây ngập, 112 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập

Đến trưa 26.11, nhiều khu dân cư ven sông Phước Giang, Bàu Nhá (thuộc xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn chìm trong nước do mưa lớn, tình trạng ngập sâu, cô lập vẫn còn.

Mưa lớn ở Quảng Ngãi khiến 112 hộ dân bị cô lập

Thức khuya ở nam: Thói quen hay giảm testosterone?

Thức khuya cày game hay làm việc muộn đã trở thành thói quen cố hữu của nhiều nam giới hiện đại. Tuy nhiên, các bằng chứng y khoa chỉ ra rằng thói quen này đang âm thầm "bào mòn" nồng độ testosterone – nguồn sinh lực cốt lõi quyết định phong độ và sức khỏe phái mạnh.

Thức khuya làm việc kéo dài ở nam giới: Thói quen quen thuộc hay hung thần giảm Testosterone

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