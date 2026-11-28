Toàn cảnh 17h ngày 28.11.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 15 thửa đất rộng hơn 4 hecta ở hồ Sông Ray bị thanh tra

Ngày 25.11.2026, UBND thành phố Đồng Nai đã ra văn bản giao Thanh tra thành phố khẩn trương thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng đối với 15 thửa đất có tổng diện tích 4,37 ha tại khu vực hồ Sông Ray.

[FLYCAM] Toàn cảnh 15 thửa đất rộng hơn 4 ha ở hồ Sông Ray bị thanh tra

Cục An ninh mạng đưa ra khuyến cáo sau khi Master Anh Đức bị bắt

Theo Cục An ninh mạng, vụ việc Master Anh Đức bị bắt là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo trực tuyến, bán khóa học, bán sách...

Cục An ninh mạng đưa ra khuyến cáo sau khi Master Anh Đức bị bắt

Từ 1.12, mới vào công chức có thể được hưởng lương ngay từ bậc 3

Người từng làm việc tại doanh nghiệp hoặc các cơ quan, tổ chức khác được tính thời gian công tác đáp ứng điều kiện để xếp lương khi vào công chức.

Từ 1.12, mới vào công chức có thể được hưởng lương ngay từ bậc 3

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