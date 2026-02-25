Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Lời khai điều dưỡng vụ tử vong sau khi truyền trắng da | Hành hung tài xế trước cửa nhà
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời khai điều dưỡng vụ tử vong sau khi truyền trắng da | Hành hung tài xế trước cửa nhà

Thanh Niên
Thanh Niên
25/02/2026 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 25.2.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 27.2: Lời khai điều dưỡng vụ tử vong sau khi truyền trắng da | Hành hung tài xế trước cửa nhà

Vụ cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại nhà: Nữ điều dưỡng khai gì?

Liên quan vụ cô gái tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp truyền trắng da, ngày 25.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng đã lấy lời khai với những người liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc.

Vụ cô gái tử vong sau khi truyền trắng da tại nhà: Nữ điều dưỡng khai gì?

Mua đồ công nghệ "secondhand" nên tránh 6 thiết bị này

Khi giá linh kiện điện tử như bộ nhớ hay thiết bị lưu trữ tăng cao, không ngạc nhiên khi nhiều người chuyển sang lựa chọn các thiết bị công nghệ đã qua sử dụng.

6 thiết bị công nghệ đã qua sử dụng nên tránh mua


Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

