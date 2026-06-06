Tóc Tiên tái xuất đầy suy tư với MV ballad trầm lắng

Tối 5.6, ca sĩ Tóc Tiên chính thức phát hành MV Người còn thương em không, sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của cô trong năm 2026. Ca khúc do nhạc sĩ Huỳnh Văn sáng tác, được phát triển từ một tứ thơ trong bài thơ Buông thuộc tập thơ Mình ngồi xuống kể tổn thương trong lòng của diễn viên - nhà văn Minh Dự.

Khác với hình ảnh sôi động thường thấy trong các sản phẩm dance pop hay EDM trước đây, Tóc Tiên lựa chọn hướng đi trầm lắng hơn trong lần tái xuất. Nữ ca sĩ vẫn giữ chất giọng nội lực quen thuộc nhưng tiết chế cách xử lý để tập trung truyền tải cảm xúc và câu chuyện của bài hát.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trong một phân cảnh của MV Người còn thương em không ẢNH: NVCC

MV được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Việt Anh, với sự tham gia của diễn viên Trần Ngọc Vàng trong vai nam chính. Nội dung xoay quanh hành trình đi qua những "nhà kính" ký ức của hai nhân vật, nơi mỗi không gian đại diện cho một giai đoạn trong mối quan hệ đã qua.

Sự đối lập giữa những nhà kính rực rỡ trong hồi ức và khung cảnh héo úa, đổ nát ở hiện tại góp phần khắc họa cảm giác mất mát, dang dở của câu chuyện tình yêu.

Vì sao Tóc Tiên chọn ballad để trở lại?

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt, Tóc Tiên cho biết việc lựa chọn một bản ballad cho lần trở lại không xuất phát từ những tính toán chiến lược.

"Thật ra không có quá nhiều lý do to tát cho lần trở lại này. Tôi nhận được bản demo của ca khúc từ năm 2023, nhưng phải đợi đến tận năm 2026 dự án mới chính thức được ra mắt vì tôi cảm thấy đây mới là thời điểm phù hợp nhất về mặt không gian và cảm xúc. Bên cạnh đó, ballad cũng vốn là dòng nhạc mà khán giả luôn mong muốn được nghe tôi thể hiện", nữ ca sĩ chia sẻ.

Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng cho biết anh chủ động ngỏ ý tham gia dự án sau khi biết thông tin về MV. Nam diễn viên bày tỏ sự trân trọng cơ hội được hợp tác cùng đàn chị mà anh ngưỡng mộ, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Tóc Tiên trong suốt quá trình ghi hình.

Tóc Tiên trở lại với màu sắc ballad trong sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô trong năm 2026 ẢNH: A.H

Tối 5.6, MV Người còn thương em không chính thức lên sóng trên YouTube. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với màu sắc ballad mà Tóc Tiên lựa chọn trong lần trở lại này.

Một tài khoản bình luận: "Nghe xong điều đọng lại không phải giai điệu mà là cảm giác. Tóc Tiên kể một câu chuyện rất buồn bằng sự dịu dàng, và chính điều đó khiến bài hát chạm đến mình".

Khán giả khác viết: "MV của chị đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc, cảm nhận được câu chuyện chị đang muốn kể cho khán giả qua bài hát. Cảm ơn chị đã mang đến cho khán giả và fan một tác phẩm trọn vẹn cảm xúc".

Theo Tóc Tiên, Người còn thương em không không chỉ là một sản phẩm đơn lẻ mà còn là dự án mở màn cho những kế hoạch âm nhạc tiếp theo trong năm 2026. Ở giai đoạn mới, nữ ca sĩ cho biết cô muốn để âm nhạc đi theo những cảm xúc tự nhiên, tập trung nhiều hơn vào sự mềm mại và chiều sâu trong cách kể chuyện bằng âm nhạc.