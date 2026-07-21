Tối nay ngắm trăng thượng huyền, thời điểm đẹp nhất để xem các miệng hố mặt trăng

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay nếu ngước nhìn lên bầu trời, người yêu thiên văn sẽ bắt gặp mặt trăng đang ở pha trăng thượng huyền, với khoảng 50% đĩa sáng được mặt trời chiếu sáng.

Tối nay là thời điểm thích hợp để ngắm các miệng hố va chạm trên mặt trăng, khi mặt trăng bước vào pha thượng huyền ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Ngay từ khi hoàng hôn buông xuống, mặt trăng đã hiện diện nổi bật trên bầu trời phía đông và sẽ lặn vào khoảng 23 giờ 17 phút (theo giờ Hà Nội). Đây là một cột mốc quan trọng trong chu kỳ pha kéo dài khoảng 29,5 ngày của nó.

Điều đặc biệt, là đây không chỉ là lúc mặt trăng đẹp khi xem bằng mắt thường, mà còn là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát qua kính thiên văn. Dọc theo đường rạng đông - ranh giới giữa ngày và đêm trên bề mặt mặt trăng - ánh sáng mặt trời chiếu xiên tạo nên những vùng đổ bóng rõ nét.

Xem các miệng hố va chạm

Theo chuyên gia, thời điểm này, các miệng hố va chạm, dãy núi và thung lũng hiện lên với độ tương phản cao nhất, nổi bật hơn rất nhiều so với khi trăng tròn. HAS cũng hướng dẫn một vài mẹo quan sát:

1. Bắt đầu quan sát từ khi trời vừa tối khi mặt trăng còn ở khá cao trên bầu trời.

2. Dùng kính thiên văn hoặc ống nhòm để khám phá các miệng hố dọc theo đường rạng đông.

3. Hãy quan sát liên tiếp trong vài đêm. Bạn sẽ thấy cùng một khu vực trên mặt trăng thay đổi đáng kể khi ánh sáng mặt trời dịch chuyển.

Trong những ngày tới, mặt trăng sẽ mọc ngày càng muộn hơn và ở lại lâu hơn trên bầu trời mỗi đêm, tiến dần tới pha trăng tròn, khi nó sẽ xuất hiện từ lúc hoàng hôn và lặn vào lúc bình minh.

Nhiều mưa sao băng cũng đang hoạt động trên bầu trời đêm nay ẢNH: THANH TÙNG

"Đừng bỏ lỡ cơ hội dành vài phút tối nay để ngắm người bạn đồng hành gần gũi nhất của trái đất - một khung cảnh quen thuộc nhưng luôn mang đến những chi tiết mới mỗi khi quan sát", chuyên gia cho biết.

Cuối tháng 7, mặt trăng sẽ đạt pha trăng tròn cùng với tên gọi trăng hươu. Đây là cách gọi phổ biến trong văn hóa hiện đại cho lần trăng tròn rơi vào tháng 7 dương lịch hằng năm. Mặt trăng sẽ xuất hiện từ lúc hoàng hôn và tỏa sáng trong suốt đêm cho đến rạng sáng hôm sau.

Tên gọi "trăng hươu" được biết tới phổ biến nhưng thực tế trong lịch sử, nhiều nền văn hóa khác nhau đã đặt tên riêng cho cùng một chu kỳ trăng. Dù mang tên gì, trăng tròn tháng 7 vẫn luôn là một trong những đêm trăng sáng và nổi bật nhất mùa hè, có thể làm lu mờ mọi ánh sao trên bầu trời.