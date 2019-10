Lại chuyện lỗi đánh máy

Nhưng những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, điều này không hẳn là vô lý.

Cụ thể, nội dung đính chính là bỏ chữ "nghìn" trong đơn vị tính khoản trả nợ ròng năm 2019 là "5.038,3 nghìn tỉ đồng", con số sau đính chính tại báo cáo mới là 5.038,3 tỉ đồng. Đính chính tiếp theo là bổ sung chữ "nghìn" trong đơn vị tính của số dự kiến huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách T.Ư năm 2020 (từ 459,4 tỉ đồng thành 459,4 nghìn tỉ đồng). Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết lý do đính chính là do phát hiện lỗi kỹ thuật tại Báo cáo 512.

Cuối năm 2017, cũng vì "lỗi đánh máy", các giấy tờ như thẻ Đảng, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe... bỗng dưng không được làm thủ tục hàng không. Cũng thời điểm đó, do "lỗi diễn đạt", Thông tư 33 của Bộ Tài nguyên - Môi trường được hiểu là sổ đỏ phải ghi tên cả gia đình . Hy hữu hơn, Tòa án nhân dân Long An tha nhầm phạm nhân cũng do lỗi đánh máy.