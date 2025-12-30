539 bài viết của các tác giả ở nhiều độ tuổi (từ 14 tuổi đến 86 tuổi), ngành nghề, đến từ khắp các tỉnh, thành trong nước và cả nước ngoài gửi đến cuộc thi. Điều đó cho thấy sự tin yêu, tình cảm của bạn đọc dành cho Báo Thanh Niên trong suốt thời gian qua.

Niềm tin của công chúng là thành quả cũng là áp lực

Sáng 30.12, tại tòa soạn Báo Thanh Niên ở TP.HCM đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Thanh Niên và tôi. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 40 năm Báo Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Cuộc thi là dịp để quý bạn đọc trong và ngoài nước chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, các câu chuyện về mối liên hệ, gắn bó với Báo Thanh Niên; về những tác phẩm báo chí gây ấn tượng mạnh, các nhân vật trong bài viết hoặc những hoạt động của báo đã truyền cảm hứng, tác động tích cực đến cuộc sống, nghề nghiệp và nhận thức của mình; tôn vinh các giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy"; tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến…, vốn là bản sắc của Thanh Niên.

Giải nhất cuộc thi thuộc về tác giả Hà Hồng Nguyên, cùng nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM (phải) và nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (trái)

ẢNH: ĐỘC LẬP

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhấn mạnh cuộc thi là dịp để bạn đọc chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, những câu chuyện gắn bó với Báo Thanh Niên. Những bài viết dự thi không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn phản ánh niềm tin, sự đồng hành và kỳ vọng của bạn đọc dành cho Báo Thanh Niên. Bên cạnh đó, nhiều bài viết khác cũng ghi nhận vai trò xã hội sâu sắc của Báo Thanh Niên thông qua các chương trình cộng đồng, học bổng, giải thưởng và hoạt động nhân văn mà tờ báo đã và đang kiên trì thực hiện trong suốt nhiều năm qua.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi viết Thanh Niên và tôi ẢNH: ĐỘC LẬP

Xúc động lễ trao giải 'Thanh Niên và tôi': Khi tờ báo là điểm tựa cuộc đời

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ thêm: "Tất cả những trải lòng của bạn đọc gửi về cuộc thi đã khiến chúng tôi rất cảm động và được tiếp thêm nghị lực làm nghề. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thấy rằng những người làm Báo Thanh Niên càng phải ý thức trách nhiệm nhiều hơn trong nghề nghiệp, như có bạn đọc đã sẻ chia trong bài viết dự thi rằng: Niềm tin của công chúng chính là thành quả lớn nhất, cũng là áp lực mà mỗi người làm báo phải tự nhắc mình".

Từ các bài dự thi, Ban tổ chức đã đăng tải hơn 140 bài viết trên báo in Thanh Niên và báo điện tử thanhnien.vn; lựa chọn hơn 70 bài vào vòng chung khảo. Ngoài các hạng mục giải thưởng theo thể lệ, Ban tổ chức đã quyết định tăng thêm 10 giải khuyến khích, nâng tổng số giải khuyến khích lên 20 giải, nhằm ghi nhận sự đồng hành, chia sẻ chân thành của đông đảo bạn đọc.

Vượt lên nghịch cảnh sau một bài báo

Không chỉ là dịp vinh danh các tác giả đoạt giải, lễ tổng kết và trao giải Thanh Niên và tôi còn để bạn đọc và người làm báo có dịp giao lưu, kết nối.

Trong các tác giả tham gia giao lưu, có những tác giả là nhân vật từng xem Báo Thanh Niên như một điểm tựa trong giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Từ một bài viết, họ được tiếp thêm sức mạnh vượt qua nghịch cảnh, vươn lên và viết lại hành trình của chính mình bằng những câu chuyện chân thực, giàu giá trị nhân văn; có tác giả có nhiều kỷ niệm, sự gắn kết bao năm nay với Thanh Niên.

Các tác giả được mời giao lưu tại buổi lễ ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong buổi lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã mời giao lưu 4 tác giả, gồm: chị Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi, ở Đắk Lắk, bút danh Hà Hồng Nguyên, giải nhất) - người đã quyết định thực hiện giấc mơ vào đại học còn dang dở sau khi đọc một bài báo Thanh Niên.

Tác giả Huỳnh Thanh Thảo (bút danh Én Nhỏ, 39 tuổi, ở TP.HCM, giải khuyến khích) - mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi viết của Thanh Niên.

Tác giả Nguyễn Minh Hải (Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giải khuyến khích) - người đã có 23 năm cộng tác cùng Báo Thanh Niên.

Tác giả Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, giải nhì), một người bán vé số dạo ở TP.HCM đã nhiều lần được Báo Thanh Niên giúp đỡ.

Tác giả Hà Hồng Nguyên: "Báo Thanh Niên hồi sinh cuộc đời tôi một lần nữa đúng theo nghĩa đen. Năm 2017 tôi trầm cảm, muốn buông xuôi tất cả. Tôi gặp được bài viết của Báo Thanh Niên. Bài viết này đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy" ẢNH: ĐỘC LẬP

Tác giả Én Nhỏ: “Ở Thanh Niên, tôi luôn cảm nhận được sự uyển chuyển, nhiệt thành, sự can trường, yêu thương, chăm chút cho từng bài viết. Mỗi khi gửi bài, tôi được các anh chị biên tập viên sửa từng dấu phẩy. Với những bài học nhỏ đó, Thanh Niên đã vô tình trở thành người thầy của tôi” ẢNH: ĐỘC LẬP

Cầm tờ báo Thanh Niên luôn thấy luồng chủ đạo tích cực và tươi sáng

Ông Nguyễn Minh Hải (Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM), cũng là tác giả đoạt giải khuyến khích với tác phẩm Những kỷ niệm sâu đậm với Báo Thanh Niên.

Ông Hải nhớ lại, gần 30 năm trước, Thanh Niên là một trong hai tờ báo thế hệ của ông phải tìm đọc hằng ngày. Sau này, trong quá trình công tác, ông cũng được chứng kiến lòng hào hiệp của Báo Thanh Niên qua những lần đi dự sự kiện trong Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Ông Hải cũng đánh giá cao hoạt động chuyển đổi số của Báo Thanh Niên trong những năm qua.

Ông Nguyễn Minh Hải cũng bày tỏ ấn tượng với Báo Thanh Niên về lòng hào hiệp, truyền cảm hứng cho những người khó khăn. "Dự vài lần Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, lần nào tôi cũng rưng rưng nước mắt", ông Hải chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi viết Thanh Niên và tôi

ẢNH: ĐỘC LẬP

"Số trang tăng lên cũng đồng nghĩa với việc Báo Thanh Niên cung cấp nhiều thông tin hơn cho bạn đọc. Cùng với đó, Báo Thanh Niên cũng tự chuyển đổi đi lên, nâng mình lên hiện đại hơn với chiến lược đa nền tảng", ông Hải nói.

Tác giả Nguyễn Thị Hường: "Là người nhờ sự giúp đỡ của Báo Thanh Niên, tôi rất kính trọng Báo Thanh Niên vì mỗi khi gọi đường dây nóng của báo là có liền, không phân biệt khó khăn gì" ẢNH: ĐỘC LẬP

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, đánh giá cao sự sáng tạo trong tổ chức các chương trình của Báo Thanh Niên trong suốt nhiều năm qua, như: Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời; các giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên, Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên; triển lãm sách những người làm báo...

Nhà báo Trần Trọng Dũng bày tỏ xúc động trước câu chuyện của các tác giả tham gia giao lưu tại buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Thanh Niên và tôi, và ông chia sẻ thêm: "Cầm tờ báo Thanh Niên luôn thấy luồng chủ đạo là tích cực và tươi sáng".

Thông qua cuộc thi Thanh Niên và tôi, Báo Thanh Niên một lần nữa khẳng định vai trò của tờ báo trong đời sống xã hội hiện nay: Không chỉ là một cơ quan báo chí cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng mà còn là người bạn đồng hành, điểm tựa tinh thần và cầu nối nhân văn giữa báo chí với cộng đồng.