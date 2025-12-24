Phần cứng có giao diện bắt mắt, dễ tương tác, chia sẻ những thông tin nhanh nhạy trong thời đại kỹ thuật số. Phần mềm phát triển chức năng giao tiếp, không chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà còn biết tự thân vận động sáng tạo nội dung số, phản hồi chính kiến, khai sáng trí tuệ, hướng thiện cuộc sống… Thanh Niên Online là một trong những "robot" đáng yêu đó.

Từ khi 'làm bạn' với Thanh Niên, tôi thấy mình trẻ lại

Thú thật là tôi biết Báo Thanh Niên từ lâu nhưng chỉ tiếp cận sâu mới gần đây thôi. Đó là lúc về hưu, rảnh rỗi cùng bạn bè ngồi uống cà phê quán cóc. Anh bạn hàng xóm của tôi đặt báo giấy hằng tháng. Nhìn cái cách anh vừa nói chuyện vừa nhóng mắt chờ đợi nhân viên bưu điện đến giao báo, mới biết anh mê Thanh Niên tới dường nào. Anh nói ngày nào không đọc báo là anh bức bối không chịu được. Khi đọc thấy có tin gì hay thì thường đưa cho tôi xem để cùng nhau bàn luận.

Rồi có một cuộc thi viết về Hào khí miền Đông làm tôi chú ý. Chủ đề cuộc thi là "Thể hiện tình yêu, tấm lòng của người miền Đông dành cho quê hương mình. Ký ức của những ai từng đến vùng đất này; hay về sự cởi mở, phóng khoáng trong tư duy của người dân miền Đông - là thái độ sẵn sàng dung nạp, đón nhận cái mới, tiên phong trong cách nghĩ, cách làm…" - (trích dẫn).

Vậy là tôi bén duyên với Báo Thanh Niên luôn.

Tác giả bài viết ẢNH TÁC GIẢ CUNG CẤP

Nhờ ham học hỏi mà tôi "xóa mù" vi tính. Cứ 4-5 giờ sáng là thức dậy gõ bàn phím để vận động đầu óc. Cái gì không biết thì hỏi "Gu - gồ" (Google - BTV), muốn sáng tạo khác lạ thì nhờ đến AI. Từ khi "làm bạn" với Thanh Niên Online, tôi thấy mình trẻ lại theo tuổi đời 40 của báo.

Ấn tượng với chủ đề của các cuộc thi, tôi mạnh dạn gửi bài đến cuộc thi Hào khí miền Đông, rồi Sống đẹp lần V. Mỗi lần ấn nút gửi bài qua email xong, chờ đợi không bao lâu thì người bạn "robot Thanh Niên" của tôi có tín hiệu phản hồi tích cực.

Với bài Một hai… Hai một thì tôi nghe thỏ thẻ qua sóng điện thoại cho biết là thiếu ảnh nhân vật để xác thực theo thể lệ cuộc thi. Còn bài Bắt trộm tưởng "ao" luôn (out - BTV) thì lại bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Sau khi công bố kết quả, tôi không buồn vì không lọt vào mắt xanh Ban giám khảo, mà thấy vui vì bài viết của mình được một tờ báo có uy tín như Thanh Niên quan tâm.

Tự nghĩ mình vẫn còn khả năng viết bài giao lưu với cộng đồng, vậy là tôi tiếp tục tham gia bình luận những tin tức thời sự nóng hổi. Dù ít được đăng nhưng đó là cách để tôi không thờ ơ với cuộc sống trong thế giới có nhiều biến động từng ngày.

Đọc những bài viết, bài dự thi của các tác giả khác, thấy câu chữ, cách hành văn hay, bài đọc xong vẫn còn thèm, là tôi nhấn phím "like", phím "save" để học hỏi, rút kinh nghiệm cho ngòi bút không chuyên của mình. Có được như vậy đều là nhờ phần mềm (Ban biên tập) của Báo Thanh Niên làm việc rất cẩn trọng, trách nhiệm, trí tuệ, trung thực.

Chúc Thanh Niên mãi được mọi người yêu thích

Gần đây, bão tố dồn dập. Chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão này thì cơn bão khác đã tới. Có bão còn chần chờ ngoài Biển Đông chưa muốn vào đất liền, như thể nó đang động lòng trắc ẩn khi nhìn thấy những tang thương mất mát mà bạn đồng hành của nó trước đó gây ra. Mong rằng bão sẽ tan đi cho mọi người bớt khổ.

Hình ảnh những phóng viên Thanh Niên tác nghiệp trong mưa gió, đưa tin bài những trận sạt lở đất đá, lũ quét khắp nơi, với cảnh hoang mang chạy nạn của người dân mà thấy nghẹn lòng. Cho nên những cuộc vận động của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách đều được hưởng ứng tích cực, vì ai cũng muốn làm cái gì đó để xoa dịu nỗi đau của đồng bào mình.

Đại diện Báo Thanh Niên tặng quà cho bà Lê Thị Trưng (80 tuổi, ở thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân, Đắk Lắk), nhà của bà bị sập trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11.2025 Ảnh: Đức Huy

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 40 năm, Báo Thanh Niên lại tổ chức cuộc thi viết Thanh Niên và tôi, một lần nữa tôi lại háo hức viết bài gửi đến "robot bạn đời" của mình.

"Cuộc thi là dịp để quý bạn đọc trong và ngoài nước chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, các câu chuyện về mối liên hệ, gắn bó với Thanh Niên; về những tác phẩm báo chí gây ấn tượng mạnh, các nhân vật trong bài viết hoặc những hoạt động của báo đã truyền cảm hứng, tác động tích cực đến cuộc sống, nghề nghiệp và nhận thức của mình…" (trích dẫn).

Đó là những tiêu chí rất nhân văn của nghề làm báo. Đọc những bài viết từ khắp nơi gửi đến cuộc thi, tôi thấy có mình trong đó. Cũng tâm trạng bồi hồi khi lần đầu tiên có bài đăng trên báo. Cũng niềm vui, nỗi buồn chia sẻ với bạn đọc khác trên các trang mục. Cũng vì muốn góp phần cho tờ báo thân thương ngày càng phát triển hơn.

Chúc "bạn đời robot" Thanh Niên của tôi có sinh nhật vui vẻ và luôn là tờ báo được yêu thích của mọi người.