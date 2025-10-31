Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tổng thống Putin hé lộ về động cơ hạt nhân của tên lửa 'vô đối' Burevestnik
Trúc Huỳnh
31/10/2025 14:40 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết lò phản ứng siêu nhỏ của tên lửa Burevestnik có thể đạt được trạng thái hoạt động hoàn toàn chỉ trong vài phút.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29.10 cho biết tên lửa hành trình Burevestnik tầm bắn không giới hạn của Nga được xây dựng dựa trên những đột phá công nghệ cho phép thu nhỏ lò phản ứng hạt nhân ở mức độ cao và đạt được công suất hoạt động nhanh chóng.

Vào tuần trước, Nga đã công bố thành công trong một cuộc phóng thử nghiệm then chốt về loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này.

Ông Putin đã ca ngợi các kỹ sư đứng sau thành tựu này trong cuộc gặp gỡ với các binh sĩ Nga bị thương tại một bệnh viện quân y vào hôm 29.10.

Tổng thống Nga cho hay lò phản ứng của tên lửa “có công suất tương đương với lò phản ứng của tàu ngầm hạt nhân, nhưng nhỏ hơn 1.000 lần”. Nhưng ông nhấn mạnh “điều quan trọng là trong khi một lò phản ứng thông thường cần nhiều giờ giờ, nhiều ngày hoặc hoặc thậm chí nhiều tuần để đạt trạng thái hoạt động, thì lò phản ứng này chỉ mất vài phút hoặc vài giây để khởi động”.

Tên lửa 9M739 Burevestnik, trong tiếng Nga có nghĩa là “chim báo bão”, được NATO đặt tên gọi là SSC-X-9 “SKYFALL”. Đây là một trong số ít vũ khí chiến lược mới được Nga phát triển trong những năm gần đây.

Tổng thống Putin tiết lộ chi tiết về động cơ hạt nhân của tên lửa Burevestnik - Ảnh 1.

Tên lửa hành trình Burevestnik

ẢNH: MOSCOW TIMES

Theo công bố từ phía Nga, tên lửa được trang bị một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ và vì vậy Burevestnik có tầm bắn gần như không giới hạn. Nó có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/giờ và có khả năng cơ động cao ở độ cao từ 25 đến 100 m, cho phép nó xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Tên lửa này cũng được cho là không thể bị radar thông thường phát hiện và chỉ có thể được theo dõi bởi các vệ tinh chuyên dụng trong giai đoạn phóng và tăng tốc.

Tên lửa đã được phát triển từ năm 2001 nhưng chỉ được Tổng thống Putin công bố chính thức vào năm 2018. Ông mô tả đây là một loại vũ khí độc nhất vô nhị, không theo quỹ đạo đạn đạo.

Tổng thống Putin cho biết những khám phá được thực hiện trong quá trình chế tạo lò phản ứng thu nhỏ độc đáo này sẽ được ứng dụng trong đời sống dân sự, ví dụ như trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng ở Bắc cực.

Trong khi đó, các linh kiện điện tử được bảo vệ khỏi bức xạ được phát triển cho Burevestnik hiện đang được sử dụng trong các sứ mệnh không gian và sẽ được sử dụng trong chương trình thám hiểm mặt trăng của Nga.

Tuần trước, ông Putin đã công bố vụ phóng thử nghiệm thành công Burevestnik, trong đó tên lửa được cho là đã bay được hơn 14.000 km. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov tuyên bố rằng tên lửa hành trình này đã thực hiện thành công mọi động tác cơ động và chứng minh “khả năng mạnh mẽ trong việc tránh né các hệ thống phòng không và chống tên lửa”.

Trong một cuộc họp tuần này, Tổng thống Putin đã báo cáo về một cuộc thử nghiệm thành công hệ thống Poseidon, một loại ngư lôi hạt nhân tiên tiến được cho là sử dụng cùng công nghệ với Burevestnik về động cơ đẩy.

Tổng thống Nga nói thêm rằng lò phản ứng của Poseidon được thu nhỏ ở mức độ thấp hơn so với Burevestnik, nhỏ hơn khoảng 100 lần so với lò phản ứng của tàu ngầm thông thường.

Nga chưa công bố chi tiết về công nghệ đằng sau hai lò phản ứng này. Một số chuyên gia quốc phòng cho rằng công nghệ này bắt nguồn từ nghiên cứu tàu ngầm hạt nhân của Nga.

Theo hãng tin Reuters, các chuyên gia và nhà quan sát phương Tây quan ngại nguy cơ loại tên lửa này gây nhiễm phóng xạ trên đường bay. Họ cũng cho rằng Burevestnik chưa có nhiều kết quả thử nghiệm tích cực.

