TP.Thủ Đức sẽ là khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM

Quyết định này thay thế và hủy bỏ Quyết định 2655/2020 của UBND TP.HCM trước đó về kế hoạch hành động về xây dựng Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông thành phố.

Với quyết định này, TP.HCM sẽ xây dựng và phát triển khu vực phía Đông thành phố (TP.Thủ Đức) thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, là khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM và là vùng thành phố trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

Theo kế hoạch, đến năm 2025, sẽ lập định hướng khung phát triển và chiến lược, xây dựng cơ chế - tổ chức, xác định nhóm ngành ưu tiên, thiết lập hợp phần 3 Nhà (Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục). Đồng thời phê duyệt và công khai quy hoạch chung TP.Thủ Đức và quy hoạch phân khu các khu vực trung tâm đổi mới sáng tạo.

Đến năm 2025 TP.Thủ Đức thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia; số lượng các phát minh, sáng chế tăng trưởng 100% sau 5 năm.

Hình thành quỹ đất phát triển khoảng 100 ha, tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như khu công nghệ cao, khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu Đại học Quốc gia thành phố.





TP cũng sẽ dành khoảng 50 ha đất để phát triển quỹ đất công nghiệp sáng tạo; xây dựng thêm 500.000 m2 sàn văn phòng hạng A, 1 triệu m2 sàn hạng B, C và 1 triệu m2 sàn xưởng.

Đạt mức 25% dân số sử dụng phương tiện công cộng; tăng 60% số km đường phục vụ giao thông công cộng; hình thành dự án và nguồn vốn cụ thể bổ sung tuyến BRT; nghiên cứu và thực hiện 5 giải pháp đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin vào giao thông công cộng; diện tích sàn công trình xung quanh nhà ga giao thông công cộng trong bán kính 500 m tăng 200% sau 5 năm.

TP cũng đưa ra mục tiêu sẽ hoàn thành khép kín Vành đai 2 và triển khai xây dựng Quốc lộ 13, Vành đai 3. Hoàn thành dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 nối với Bình Dương, triển khai xây dựng cầu Cát Lái, cầu Nhơn Trạch.

Đảm bảo thực hiện an toàn, an sinh xã hội, giảm thiểu thiệt hại cho người lao động và các thành phần hoạt động kinh tế phi chính thức (thay đổi chỗ ở, mất hoặc thay đổi việc làm…) do tác động của các dự án phát triển đô thị và chuyển đổi công nghệ.