TP.HCM chi hơn 12.100 tỉ đồng hoàn thiện khu xử lý rác Tây Bắc

Ngày 22.9, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (gọi tắt là khu xử lý rác Tây Bắc) tại xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ.

Dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách TP.HCM, thời gian triển khai từ năm 2026 - 2031, tổng mức đầu tư hơn 12.100 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm phần lớn với 6.790 tỉ đồng, chi phí xây dựng 3.632 tỉ đồng, còn lại là chi phí dự phòng và các chi phí khác.

Dự án được đề xuất thực hiện trên diện tích khoảng 646 ha trong tổng quy mô 822 ha của khu xử lý rác Tây Bắc. Trong số này, khoảng 336 ha đã giải phóng mặt bằng và 310 ha cần tiếp tục thu hồi. Phần diện tích khoảng 175 ha còn lại sẽ được đầu tư hoàn chỉnh trong giai đoạn sau.

TP.HCM chi hơn 12.000 tỉ đồng hoàn thiện hạ tầng khu xử lý rác Tây Bắc ẢNH: NGUYÊN VŨ

Các hạng mục chính gồm xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài khoảng 12,3 km, bề rộng nền đường từ 15 - 24 m; hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng công cộng, hào và tuy nen kỹ thuật; đường dây truyền tải điện, trạm biến áp; hệ thống xử lý nước rỉ rác và khu lưu chứa tro, xỉ rộng 14 ha.

Bên cạnh đó, dự án cũng bao gồm cải tạo hệ thống kênh, xây dựng đường quản lý vận hành, tường rào, trồng cây xanh cách ly quanh khu quy hoạch và xây dựng khu nhà trụ sở, văn phòng điều hành toàn khu liên hợp.

UBND TP.HCM cho biết việc hoàn thiện hạ tầng nhằm tạo quỹ đất sạch, có hạ tầng đồng bộ để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải. Hiện có 23 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, đăng ký nhu cầu đầu tư tại khu xử lý rác Tây Bắc, trong đó 14 nhà đầu tư quan tâm các nhà máy đốt rác phát điện quy mô lớn và 9 nhà đầu tư xử lý chất thải nguy hại.

Sau khi dự án được đầu tư, khu vực sẽ có dư địa hơn 480 ha đất sạch để kêu gọi đầu tư, hướng đến xử lý khối lượng chất thải dự kiến của TP.HCM đến năm 2030.

TP.HCM phát sinh 14.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày

Hiện dân số TP.HCM hiện khoảng 14 triệu người, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 14.000 tấn/ngày đêm. Dự báo tổng lượng chất thải của thành phố sẽ tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030, 65.000 tấn/ngày vào năm 2040 và 72.000 tấn/ngày vào năm 2050.

TP.HCM có 4 khu xử lý rác tập trung gồm: Nam Bình Dương, Tóc Tiên, Đa Phước và Tây Bắc. Trong đó, khu xử lý rác Tây Bắc quy mô khoảng 822 ha, công suất xử lý 6.500 tấn/ngày đêm. Hiện 3 nhà đầu tư đang hoạt động tại đây, tiếp nhận khoảng 6.500 tấn chất thải/ngày đêm, thường xuyên quá tải.

UBND TP.HCM cho rằng nếu không khẩn trương hoàn chỉnh hạ tầng khu xử lý rác Tây Bắc, thành phố có nguy cơ chịu áp lực lớn về xử lý rác đô thị. Dự án được kỳ vọng góp phần tạo quỹ đất thu hút đầu tư các công nghệ xử lý chất thải hiện đại, tăng tỷ lệ tái chế, tái sử dụng, hạn chế chôn lấp và cải thiện môi trường khu vực.

Về tiến độ triển khai, năm 2026 thực hiện các công việc chuẩn bị dự án; năm 2027 thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, giai đoạn 2028 - 2030 thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng. Đến năm 2031, dự án dự kiến vận hành, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình.