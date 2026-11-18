UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án và kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản là nhà đất công thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Theo UBND TP.HCM, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Nhiệm vụ này có quy mô lớn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và hàng nghìn cơ sở nhà, đất. Đặc biệt, thành phố phải đồng thời giải quyết bài toán bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan sau sắp xếp, xử lý những cơ sở dôi dư và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng.

Trụ sở UBND quận Tân Phú cũ được chuyển đổi công năng thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tính đến ngày 25.9, TP.HCM có tổng cộng 10.257 nhà, đất công thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý.

Trong đó, khối UBND cấp xã chiếm số lượng lớn nhất với 8.626 cơ sở. Khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối cơ quan Đảng có 333 cơ sở; khối đơn vị sự nghiệp công lập thành phố có 129 cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có 93 cơ sở. Ngoài ra, có 129 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Thu hồi 320 nhà đất công

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nhu cầu sử dụng và chức năng của từng cơ sở, UBND TP.HCM đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy. Các cơ quan cơ bản thống nhất với kết quả rà soát, nguyên tắc, định hướng và phương án sắp xếp, xử lý.

Theo phương án được phê duyệt, thành phố giữ lại 9.849 cơ sở tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; chuyển đổi công năng 70 cơ sở; thu hồi 320 cơ sở và tiếp tục nghiên cứu phương án xử lý đối với 12 cơ sở.

Trụ sở UBND quận 12 cũ được sửa sang thành trường học ẢNH: NHẬT THỊNH

Việc phân loại cụ thể từng cơ sở cho thấy thành phố không chỉ tập trung bố trí lại trụ sở sau sắp xếp bộ máy, mà còn hướng đến mục tiêu sử dụng tài sản công đúng mục đích, tránh tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc khai thác kém hiệu quả.

Đáng chú ý, trong 70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng, có 32 cơ sở phục vụ văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ. Đây là những lĩnh vực thiết yếu, trực tiếp phục vụ nhu cầu của người dân. Đối với 320 nhà đất công thuộc diện thu hồi, thành phố định hướng giao các đơn vị có chức năng quản lý, khai thác theo quy định.

Cơ quan Trung ương chuyển giao 129 cơ sở nhà đất về cho TP.HCM

Một nội dung đáng chú ý trong phương án lần này là việc TP.HCM chủ động rà soát, xây dựng phương án xử lý đối với 129 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Theo đó, thành phố đã tiếp nhận 117 cơ sở và đang xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng nhóm. Trong số này, 44 cơ sở được bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng.

Đối với các cơ sở không tiếp tục sử dụng làm trụ sở, thành phố phân công đầu mối quản lý, khai thác là Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Khu đất 561 Kinh Dương Vương (phường An Lạc, TP.HCM) được cơ quan thuộc Trung ương bàn giao về cho thành phố ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để triển khai nhiệm vụ có khối lượng lớn, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý.

Thành phố yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công dôi dư sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định giao tài sản cho đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

UBND TP.HCM khẳng định quan điểm xuyên suốt của thành phố là tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất; không để đất đai, trụ sở, cơ sở nhà, đất công bị bỏ hoang, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.