UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Theo đó, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án phải được bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 31.3.2027.

Theo kế hoạch, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư thực hiện từ cuối tháng 11.2026. Với những trường hợp đồng ý nhận thu hồi đất trước thời hạn thông báo và đáp ứng đủ điều kiện, thành phố phấn đấu thực hiện từ ngày 26.11, các trường hợp còn lại thực hiện từ giữa tháng 2.2027.

Những trường hợp chưa đồng thuận hoặc không phối hợp bàn giao đất sẽ tiếp tục được tuyên truyền, vận động, đối thoại; nếu cần thiết, thành phố sẽ áp dụng biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Những căn nhà tạm bợ bên bờ kênh Tẻ (phường Vĩnh Hội, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

UBND TP.HCM giao UBND các phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất trên địa bàn.

Các địa phương phải khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân; đồng thời tổ chức điều tra, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất. Các phường cũng chịu trách nhiệm lập, công khai, lấy ý kiến, hoàn thiện và tổ chức thực hiện phương án bồi thường theo thẩm quyền.

Đối với những hồ sơ vướng mắc về pháp lý đất đai, tranh chấp, khiếu nại, chính quyền địa phương phải tập trung giải quyết, không để ảnh hưởng tiến độ chung. Các phường còn có trách nhiệm vận động người dân bàn giao mặt bằng, tiếp nhận và bảo vệ diện tích đất đã thu hồi trước khi bàn giao cho chủ đầu tư.

Đường Tôn Thất Thuyết mở rộng lên 26 m

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỉ đồng, thực hiện trên địa bàn 3 phường Xóm Chiếu, Vĩnh Hội và Khánh Hội.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường dài khoảng 3,4 km, từ đường Bến Vân Đồn đến nút giao Trương Đình Hợi - Tôn Thất Thuyết, được mở rộng lên 26 m. Dự án còn xây dựng cầu qua rạch Nguyễn Kiệu, kè bảo vệ bờ kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu dài khoảng 3,2 km, kết hợp công viên cây xanh, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên dọc kênh Tẻ trong tháng 3.2027 ẢNH: SỸ ĐÔNG

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Đáng chú ý, theo các dự thảo phương án bồi thường được công bố hồi tháng 11.2026, mức giá đất ở dự kiến cao nhất khoảng 213 triệu đồng/m², áp dụng cho vị trí hai mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Thần Hiến, thuộc phường Xóm Chiếu.

Về tái định cư, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng xem xét nhu cầu, khả năng bố trí quỹ nhà, quỹ đất và đề xuất phương án cho các trường hợp đủ điều kiện.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; hướng dẫn 3 phường tháo gỡ vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.