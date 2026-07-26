TP.HCM: Công viên Cảnh Đồi vẫn đông chó thả rông không rọ mõm sau phản ánh

Liên quan đến tình trạng chó thả rông không rọ mõm 'chiếm' công viên ở TP.HCM, dù cơ quan chức năng đã lên tiếng phản hồi, tuy nhiên tình trạng chó thả rông tại công viên Cảnh Đồi (phường Tân Hưng, TP.HCM) vẫn chưa có biến chuyển.

Hiểm họa bủa vây người tập thể dục

Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên vào 2 buổi chiều cuối tuần (ngày 18.7 và 25.7) tại công viên Cảnh Đồi (TP.HCM), tình trạng chó thả rông vẫn tiếp tục diễn ra. Những chú chó với đủ chủng loại, kích thước, từ giống nội đến giống ngoại lớn ngoài 30 kg, hoàn toàn không được đeo rọ mõm, vô tư chạy nhảy tự do ngay trong khuôn viên nơi có rất đông người dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đang đi dạo và tập thể dục.

Chó không rọ mõm thả rông trong công viên Cảnh Đồi ẢNH: TRẦN KHA

Không chỉ phóng uế bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường, do số lượng vật nuôi tập trung quá đông vào dịp cuối tuần, nhiều con còn rượt đuổi, cắn nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Nhiều người dân có mặt tại đây chỉ biết bức xúc né tránh chứ không biết phản ánh cùng ai.

ẢNH: TRẦN KHA

ẢNH: TRẦN KHA

Ngày cuối tuần số lượng chó thả rông ở công viên càng tăng cao ẢNH: TRẦN KHA





Một người dân thường xuyên tập thể dục tại đây chia sẻ: "Sau khi báo chí phản ánh chúng tôi rất kỳ vọng chính quyền địa phương sẽ vào cuộc dứt điểm. Thế nhưng thực tế chiều thứ bảy này lượng chó đổ về còn đông hơn ngày thường. Chúng tôi mong mỏi một biện pháp quyết liệt để trả lại không gian an toàn cho công viên".

Những con chó to lớn được thả rông trong công viên Cảnh Đồi chiều 25.7 ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận trong chiều 25.7, nhiều chủ vật nuôi cũng tự ý thức hơn khi đưa chó đã rọ mõm đến công viên Cảnh Đồi. Tuy nhiên phần đông chó tại đây vẫn thả chạy rong, không rọ mõm. Những con chó rượt đuổi, dí nhau sủa inh ỏi. Cơn mưa bất chợt đổ xuống lúc cuối chiều làm giảm bớt lượng người và vật nuôi đến công viên này nếu không tình hình còn phức tạp hơn nữa.

Chính quyền địa phương lên tiếng, hứa xử lý nghiêm

Trước đó, trả lời Báo Thanh Niên liên quan đến những bức xúc của người dân về thực trạng này, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết phường đã nắm thông tin và sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ngay lập tức.

Những con chó thả rông phóng uế bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường ẢNH: TRẦN KHA

Dù có biển cấm, người dân vô tư thả rông chó trong công viên ẢNH: TRẦN KHA

Theo lãnh đạo phường, trước đây tình trạng trên từng bị phản ánh và địa phương đã ra quân chấn chỉnh, giúp hạn chế phần nào. Tuy nhiên, thời gian gần đây hiện tượng này lại có dấu hiệu tái diễn với số lượng vật nuôi đông hơn. Để giải quyết dứt điểm, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng nhấn mạnh 2 giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

Thứ nhất, phường sẽ quán triệt các khu phố tăng cường vận động, tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật đến từng hộ nuôi. Thứ hai, UBND phường chỉ đạo lực lượng công an phường, giao trách nhiệm cụ thể cho cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn trực tiếp xuống hiện trường để theo dõi, kiểm tra. Lực lượng chức năng sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở và tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.