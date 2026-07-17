Chó thả rông không rọ mõm 'chiếm' công viên ở TP.HCM, người dân bất an

Ghi nhận của PV Thanh Niên, thực trạng chó thả rông không rọ mõm phóng uế bừa bãi đang diễn ra công khai tại khu vực công viên Cảnh Đồi nằm trên đường N và đường Tôn Dật Tiên (phường Tân Hưng, TP.HCM).

"Thấy là phải né từ "

Trong các buổi chiều, tối 14.7 và sáng 15.7, phóng viên chứng kiến hàng chục chú chó đủ chủng loại được chủ nuôi dắt ra công viên tập trung.

Chó thả rông, không rọ mõm ở công viên Cảnh Đồi ẢNH: TRẦN KHA

Đáng nói, phần lớn số vật nuôi này đều không được xích giữ hay đeo rọ mõm, tự do chạy nhảy lộn xộn, sủa inh ỏi và lao vào các gốc cây, bãi cỏ để phóng uế.

Thời điểm này cũng là lúc công viên tập trung đông người già, trẻ nhỏ đến dạo mát, chạy bộ tập thể dục. Nhiều gia đình thậm chí dắt theo cụm từ 3 đến 4 con chó. Trong đó, có những con chó ngoại cỡ (giống ngoại) nặng trên 30 kg, to lớn hơn cả một đứa trẻ 2 - 3 tuổi nhưng vẫn hoang dã chạy rông.

Chị H., một người dân thường xuyên đi bộ tại đây, lo lắng: "Nhiều con chó to kinh khủng cứ lao lượn quanh người đi đường để ngửi. Chủ nuôi lúc nào cũng trấn an là 'chó nhà hiền lắm', nhưng súc vật làm sao biết trước được, lỡ chúng nổi điên cắn người thì ai chịu trách nhiệm? Nhìn thấy là tôi phải né từ xa".

Không chỉ sợ bị tấn công, nhiều người dân còn bức xúc vì vấn đề mất vệ sinh công cộng từ chó thả rông. Một người dân tập thể dục tại khu vực chia sẻ: "Họ lập thành từng hội nhóm đem chó ra đây thả. Ngày cuối tuần là công viên kín đặc chó. Có người cẩn thận dọn chất thải của vật nuôi, nhưng rất nhiều người mặc kệ, khiến bãi cỏ, mùi hôi thối rất bất tiện cho người đi dạo".

ẢNH: TRẦN KHA

Có gia đình mang theo 3 - 4 con chó nhưng không rọ mõm, thả rông trong công viên ẢNH: TRẦN KHA

Điều đáng nói, bên trong công viên đã lắp đặt các biển thông báo nội quy và các biển cấm thả động vật. Tuy nhiên, các biển báo này gần như bị người dân "phớt lờ". Trong suốt thời gian phóng viên ghi nhận, dù có một số nhân viên thuộc đội bảo vệ quản lý khu vực chạy xe máy rảo quanh công viên, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ ai nhắc nhở hay xử lý các chủ nuôi vi phạm.

Việc thiếu kiên quyết từ lực lượng chức năng khiến công viên công cộng vô tình biến thành "sân chơi riêng" của các loại vật nuôi.

Chính quyền địa phương cam kết kiểm tra, xử phạt nghiêm

Liên quan đến những bức xúc của người dân về tình trạng chó thả rông không rọ mõm tại công viên Cảnh Đồi, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết phường ghi nhận phản ánh từ Báo Thanh Niên và sẽ lập tức chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xử lý ngay lập tức.

Có những con chó to, nặng hàng chục kg không rọ mõm đi lại trong công viên khiến người dân bất an ẢNH: TRẦN KHA

Trước đây, tình trạng này từng được người dân phản ánh và địa phương cũng đã ra quân chấn chỉnh nên có phần hạn chế, tuy nhiên nay lại có dấu hiệu tái diễn với số lượng vật nuôi tập trung đông.

Để giải quyết dứt điểm, đại diện lãnh đạo UBND phường Tân Hưng nhấn mạnh 2 giải pháp trọng tâm sẽ được thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.

Thứ nhất, phường sẽ quán triệt đến các khu phố vừa được thành lập, sắp xếp lại theo mô hình mới để tăng cường vận động, tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy định của pháp luật đến từng hộ nuôi.

Thứ hai, UBND phường chỉ đạo lực lượng công an phường, giao trách nhiệm cụ thể cho cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn xuống tận hiện trường để theo dõi, kiểm tra. Lực lượng chức năng sẽ kết hợp giữa việc tuyên truyền nhắc nhở và tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Dù bên trong công viên Cảnh Đồi có đặt nhiều biển cấm nhưng người dân vẫn thản nhiên thả rông chó ẢNH: TRẦN KHA

Theo Nghị định số 204 ban hành ngày 11.6.2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (có hiệu lực từ ngày 1.8.2026), người đưa chó đến nơi công cộng nhưng không đeo rọ mõm, không có xích giữ hoặc thả rông chó mà không có người dắt sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Việc nâng cao chế tài xử phạt được kỳ vọng sẽ siết chặt lại kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành của người nuôi chó, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.



