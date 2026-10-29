TP.HCM đề xuất miễn tiền thuê đất đến 10 năm cho các cơ sở xã hội hóa

Ngày 29.10, tại kỳ họp HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM đã trình dự thảo nghị quyết quy định mức miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Mức ưu đãi được đề xuất từ 5 - 10 năm tiền thuê đất tùy theo địa bàn đầu tư.

Theo UBND TP.HCM, các cơ sở xã hội hóa đầu tư tại địa bàn các xã được miễn tiền thuê đất trong 10 năm; tại địa bàn các phường được miễn trong 5 năm. Chính sách nhằm thu hút nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư vào hạ tầng xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Ông Hoàng Tùng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP.HCM trình bày một số báo cáo thẩm tra tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Đối tượng áp dụng là các cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được Nhà nước cho thuê đất và đáp ứng đầy đủ danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá, chính sách miễn tiền thuê đất của TP.HCM sẽ giúp các đơn vị đầu tư giảm chi phí, tạo điều kiện phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, trung tâm thể thao và các công trình bảo vệ môi trường.

Qua đó, TP.HCM có thể huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ giữa khu vực nội thành, ngoại thành.

Việc miễn tiền thuê đất có thể làm giảm nguồn thu trực tiếp trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, chính sách được kỳ vọng thu hút thêm dự án đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp nguồn thu gián tiếp cho ngân sách.