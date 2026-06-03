TP.HCM đề xuất mô hình công sở thông minh, chuyển từ 'chấm công' sang 'chấm kết quả'

Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM chủ trương xây dựng và ban hành Đề án xây dựng công sở hành chính thông minh, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, vận hành trên nền tảng số và lấy hiệu suất công việc làm thước đo.

Theo tờ trình, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và mở rộng địa giới hành chính từ tháng 7.2025, TP.HCM trở thành siêu đô thị với diện tích hơn 6.700 km² và dân số trên 13,6 triệu người. Quy mô mới đặt ra áp lực lớn đối với bộ máy hành chính trong bối cảnh số lượng cơ quan chuyên môn và nhân sự giảm, trong khi khối lượng công việc tăng lên đáng kể.

Kết quả khảo sát tháng 5.2026 của Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đối với hơn 21.500 cán bộ, công chức tại 168 xã, phường và đặc khu cho thấy hơn 43% người được hỏi cho rằng hệ thống quản lý văn bản vận hành chưa tốt là trở ngại chính trong công việc.

Người dân làm hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Nhuận, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bên cạnh đó, tỷ lệ công chức có nhu cầu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ công vụ đạt từ gần 60% đến hơn 63%, tập trung vào các nhu cầu như trợ lý ảo, phân tích dữ liệu, cảnh báo rủi ro sai sót và tổng hợp báo cáo.

Từ thực tiễn trên, Sở Nội vụ đề xuất xây dựng mô hình công sở hành chính thông minh với mục tiêu chuyển đổi từ phương thức "quản trị dựa trên sự hiện diện" sang "quản trị dựa trên hiệu suất".

Đánh giá công chức theo KPI

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng hệ thống chỉ số KPI và OKRs số hóa cho từng vị trí việc làm. Các chỉ tiêu công việc sẽ được tích hợp trên nền tảng làm việc số tập trung, cho phép theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực.

Đề án cũng đề xuất thành lập Trung tâm Điều hành hiệu suất hành chính, hoạt động như một bảng điều khiển dữ liệu thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, giám sát của lãnh đạo các cấp.

Hệ thống sẽ được tích hợp cơ chế cảnh báo thông minh bằng AI với 3 cấp độ. Khi hồ sơ hoặc nhiệm vụ sắp đến hạn dưới 24 giờ, hệ thống tự động nhắc công chức xử lý. Nếu trễ hạn dưới 48 giờ, thông tin sẽ được chuyển đến cấp quản lý trực tiếp là trưởng phòng. Trường hợp trễ hạn nghiêm trọng, cảnh báo sẽ gửi thẳng đến người đứng đầu cơ quan để kịp thời xử lý.

TP.HCM sẽ xây dựng bộ chỉ số KPI để đánh giá công chức ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một nội dung mang tính đột phá khác là đề xuất thí điểm cơ chế làm việc kết hợp (Hybrid Work). Theo đó, công chức thuộc nhóm vị trí tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách có thể đăng ký làm việc từ xa từ 1 - 2 ngày mỗi tuần. Việc quản lý sẽ được thực hiện thông qua sản phẩm đầu ra và kết nối trực tuyến thay vì chấm công theo hình thức truyền thống.

Sở Nội vụ cho rằng mô hình này phù hợp với điều kiện thực tế của TP.HCM sau sắp xếp địa giới hành chính, góp phần giảm áp lực đi lại, tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời nâng cao khả năng thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công.

Về hạ tầng công nghệ, đề án đặt mục tiêu phát triển các nền tảng số dùng chung, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan, xây dựng trung tâm dữ liệu hiệu năng cao phục vụ AI và Internet vạn vật (IoT). Thành phố cũng sẽ chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" và đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.

AI được xác định là công cụ hỗ trợ xuyên suốt trong hoạt động công vụ, từ phân tích dữ liệu, cảnh báo sai sót, theo dõi tiến độ đến tự động tổng hợp báo cáo định kỳ.

30% nhân sự tham mưu làm việc từ xa từ năm 2028 - 2029

Đề án của Sở Nội vụ đề lộ trình 3 giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung hoàn thiện nền tảng, ban hành khung pháp lý cho mô hình làm việc linh hoạt, xây dựng bộ chỉ số KPI số và lắp đặt hệ thống kiosk tự phục vụ 24/7 tại khu dân cư.

Giai đoạn 2028 - 2029 là thời kỳ chuyển đổi toàn diện, trong đó ít nhất 30% vị trí tham mưu, nội nghiệp được áp dụng cơ chế làm việc tại nhà luân phiên; đồng thời đưa vào vận hành kho dữ liệu dùng chung.

Từ năm 2030 trở đi, TP.HCM hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái quản trị thông minh, vận hành bộ máy hành chính hoàn toàn trên môi trường số. Mục tiêu đặt ra là 100% quyết định chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố được hỗ trợ bởi hệ thống phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.