TP.HCM đề xuất thưởng 10 triệu đồng cho người dân dũng cảm cứu người, cứu tài sản

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo chính sách thưởng nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thành phố. Trong đó, người dân dũng cảm ứng cứu khẩn cấp, cứu người, cứu tài sản có thể được thưởng 10 triệu đồng nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Đối với tập thể (ngoài lực lượng chức năng) và người dân có hành động dũng cảm ứng cứu khẩn cấp, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, Nhà nước, mức thưởng được đề xuất căn cứ vào số người được cứu, sơ tán hoặc bảo vệ; giá trị tài sản, công trình và mức độ thiệt hại được ngăn ngừa, hạn chế; điều kiện, mức độ nguy hiểm và kết quả thực tế khi thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, thành tích phải đáp ứng một trong các tiêu chí: cứu, sơ tán hoặc bảo vệ từ 5 người trở lên; hoặc ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại về tài sản, công trình từ 1 tỉ đồng trở lên. Việc xem xét còn căn cứ điều kiện, mức độ nguy hiểm và kết quả thực tế của hành động ứng cứu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khen thưởng anh Cao Thành Đạt (ở phường Tân Hải) vì đã dũng cảm cứu 2 người bị đuối nước hồi tháng 7.2025 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Với thành tích đáp ứng các tiêu chí này, TP.HCM đề xuất thưởng 20 triệu đồng đối với tập thể, 15 triệu đồng đối với hộ gia đình. Đối với cá nhân, TP.HCM đề xuất thưởng 10 triệu đồng.

Đối với thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, dự thảo đề xuất thưởng 20 triệu đồng cho đơn vị chủ công và 10 triệu đồng cho đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc.

Dự thảo cũng quy định mức thưởng đối với thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong phòng, chống, ứng phó hoặc khắc phục hậu quả thiên tai. Các mức thưởng được đề xuất gồm 20 triệu đồng cho đơn vị chủ công, 10 triệu đồng cho đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc, 15 triệu đồng cho hộ gia đình và 10 triệu đồng cho cá nhân ngoài lực lượng chức năng.

Hơn 54 tỉ đồng thực hiện chính sách khen thưởng mới mỗi năm

Việc TP.HCM xây dựng chính sách mới được vận dụng từ luật Phát triển đô thị năm 2026, trong đó HĐND TP.HCM có thẩm quyền quy định chính sách thưởng nhằm tôn vinh, động viên, khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ thành phố.

Ngoài cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai, TP.HCM cũng đề xuất thưởng thành tích nổi bật trong lĩnh vực an ninh, trật tự và an toàn xã hội với mức thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng cho đơn vị chủ công.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc, mang lại giá trị kinh tế trực tiếp từ 20 tỉ đồng trở lên thông qua khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo có thể được thưởng 100 triệu đồng; cá nhân được đề xuất thưởng 50 triệu đồng.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bình Dương được lãnh đạo TP.HCM khen thưởng sau ca phẫu thuật nối bàn tay bị đứt lìa cho người phụ nữ mang song thai ẢNH: D.T

Đối với thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, mức thưởng đề xuất là 40 triệu đồng cho đơn vị chủ công, 20 triệu đồng cho đơn vị tham gia tiêu biểu xuất sắc và 10 triệu đồng cho cá nhân.

Trong lĩnh vực y tế, việc áp dụng lần đầu kỹ thuật mới trong tình huống cấp bách, nguy kịch hoặc tạo dấu ấn trong y khoa có thể được thưởng 50 triệu đồng cho tập thể và 25 triệu đồng cho cá nhân.

Ước tính tổng kinh phí thực hiện chính sách hơn 54 tỉ đồng mỗi năm, từ ngân sách thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Dự thảo đồng thời đặt ra nguyên tắc không thưởng trùng lặp cho cùng một thành tích; trường hợp đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách cùng tính chất thì áp dụng mức cao nhất, trừ trường hợp có quy định khác.