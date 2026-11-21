T ẠM BIỆT NHỮNG DÒNG KÊNH ĐEN

Những ngày giữa tháng 11.2026, tổ công tác bồi thường của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA) P.Chánh Hưng (TP.HCM) cùng đại diện Phòng Hạ tầng, khu phố tất bật xuống thực địa xác nhận ranh dự án cải tạo rạch Ông Bé. Các hộ dân được trao đổi thông tin hiện trạng nhà cửa, kết cấu, diện tích có chủ quyền, phần lấn chiếm… rồi ký xác nhận, làm căn cứ lập phương án bồi thường chi tiết. dự án trọng điểm

TP.HCM đang đẩy mạnh các dự án chỉnh trang đô thị. Trong ảnh là kênh Tàu Hủ - Bến Nghé (bên phải) đã hoàn thiện, còn bên trái là kênh Đôi đang được cải tạo ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Ông Lê Ngọc Linh, nhà trên đường Phạm Thế Hiển (cạnh cầu Mật) hàng chục năm qua gắn bó với nghề sản xuất, buôn bán đồ gỗ, nội thất. Khu đất rộng rãi nên gia đình chia thành nhiều khu, chỗ thì sản xuất, chỗ trưng bày bàn ghế, khu sinh hoạt sát bờ kênh. Khi dòng kênh ngày càng ô nhiễm, nhà ông Linh bắt đầu phải chịu đựng những bất tiện của muỗi mòng, chuột bọ chui vào nhà và mùi hôi xộc thẳng vào mũi mỗi khi nước ròng. Vậy nên biết tin dự án triển khai, ông Linh ủng hộ nhiệt tình, đồng thời đi vận động hàng xóm đồng hành với chủ trương chỉnh trang kênh rạch của phường.

Với giá đền bù đất mặt tiền đường Phạm Thế Hiển dự kiến khoảng 141 triệu đồng/m2, gia đình ông Linh dự định sẽ nhận tiền mặt và tự lo nơi ở mới để tiếp tục công việc gia truyền. "Mình nhường suất tái định cư cho các hộ dân khác ở trong hẻm, nhà diện tích nhỏ, số tiền bồi thường ít, khó tự lo chỗ ở", ông Linh nói lý do không chọn nền đất hay căn hộ tái định cư. Từ đầu tháng 11.2026, gia đình ông chuẩn bị di chuyển đồ đạc để khi có quyết định bồi thường sẽ nhanh chóng bàn giao mặt bằng.

Còn tại dự án cầu đường Bình Tiên (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Võ Văn Kiệt, P.Bình Tiên), phần lớn các căn nhà nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ, để lại những khoảng đất trống phục vụ thi công. Dự án này được phê duyệt từ năm 2011, song nhiều lần lỡ hẹn với người dân do vướng giải phóng mặt bằng, bố trí ngân sách và quỹ đất đối ứng. Đến tháng 4.2025, HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án mới với tổng vốn gần 6.300 tỉ đồng, dài 3,66 km, đi qua 3 phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng.

G IAO MẶT BẰNG LÀM CẦU ĐƯỜNG B ÌNH T IÊN

Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Ban QLDA P.Bình Tiên, cho biết dự án cầu đường Bình Tiên ảnh hưởng 121 trường hợp, gồm 117 hộ dân và 4 tổ chức với tổng diện tích hơn 12.500 m2. Để hoàn thành việc bàn giao toàn bộ mặt bằng, địa phương không chỉ tập trung vận động người dân mà còn phải tháo gỡ hàng loạt vướng mắc liên quan đến thủ tục thừa kế, quyền sở hữu nhà và hồ sơ pháp lý.

Người dân có nhà trên đường Phạm Thế Hiển (P.Chánh Hưng, TP.HCM) ký xác nhận hiện trạng để làm thủ tục bồi thường dự án cải tạo rạch Ông Bé ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo ông Việt, khó khăn lớn nhất trong quá trình chi trả bồi thường, hỗ trợ là nhiều hộ chưa hoàn tất thủ tục kê khai di sản thừa kế. Có trường hợp phải trích lục giấy khai sinh, khai tử của ông bà, cha mẹ; người đồng thừa kế đang ở nước ngoài, người lớn tuổi hoặc mất năng lực hành vi dân sự. Đặc biệt, tại khu vực có đông người Hoa sinh sống, một số hộ không thông thạo tiếng Việt nên cán bộ phải giải thích nhiều lần, hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ.

Trước những khó khăn này, Ban QLDA phối hợp văn phòng công chứng, công an phường, cán bộ tư pháp và tổ công tác hỗ trợ người dân để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh từng hồ sơ kê khai di sản thừa kế. Đối với 67 trường hợp giải tỏa một phần, địa phương còn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục cập nhật giấy chứng nhận sau khi thu hồi đất.

Những trường hợp tranh chấp về thừa kế, quyền sở hữu nhà, tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào ngân hàng. Riêng các hộ có nhu cầu tái định cư tại chung cư 18 Bình Tiên, Ban QLDA đã tham mưu UBND phường gửi văn bản đề xuất Sở NN-MT bố trí tạm cư 3 tháng trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp. Đến ngày 5.11, P.Bình Tiên đã bàn giao mặt bằng toàn bộ 121/121 trường hợp.

Trong khi đó, Ban QLDA xã Bình Hưng cho biết dự án cầu đường Bình Tiên ảnh hưởng 24 trường hợp tại địa phương, diện tích thu hồi hơn 130.700 m2. Đến đầu tháng 11.2026, xã đã bàn giao mặt bằng diện tích 128.100 m2 (đạt tỷ lệ 98%), giải ngân tiền bồi thường đạt 100%. Lãnh đạo Ban QLDA xã Bình Hưng cho biết quá trình giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng phục vụ dự án nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Dự kiến xã sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12.2026.

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM như mở rộng QL1, QL13, QL22 cũng đang được các phường, xã tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng.

C HUẨN BỊ CHỖ TÁI ĐỊNH CƯ

P.Chánh Hưng là địa bàn có số lượng nhà trên và ven kênh rạch cần phải di dời nhiều nhất TP.HCM. Thời gian qua, phường tập trung cho dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi với 800 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng kinh phí chi trả hơn 2.466 tỉ đồng. Kết quả đó nhờ các chính sách đặc thù và hỗ trợ linh hoạt, hợp tình, hợp lý nhất.

Hàng ngàn căn nhà bên kênh Đôi (P.Chánh Hưng, TP.HCM) sẽ di dời ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Về giá bồi thường, P.Chánh Hưng phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp trên xây dựng phương án giá bồi thường tiệm cận nhất với giá thị trường. Những trường hợp hồ sơ pháp lý đất đai phức tạp, lịch sử để lại nhiều vướng mắc được tổ công tác đặc biệt rà soát, đề xuất vận dụng các điều khoản có lợi nhất cho người dân, nhất là chính sách công nhận hạn mức đất ở và bồi thường tài sản trên đất.

Bên cạnh đó, phường cũng chủ động kết nối doanh nghiệp để giới thiệu việc làm; huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ chi phí di dời, tạm cư; cắt cử lực lượng đoàn viên thanh niên giúp người dân dọn nhà, tháo dỡ tài sản an toàn; rút ngắn thủ tục chi trả tiền bồi thường, cấp phép xây dựng tại nơi ở mới.

Hiện nay P.Chánh Hưng đang triển khai 4 dự án trọng điểm gồm nạo vét, cải tạo rạch Ông Bé, rạch Ông Lớn cùng 2 đoạn thuộc bờ Nam kênh Đôi, ảnh hưởng gần 5.500 trường hợp, trong đó 5.079 hộ phải giải tỏa toàn bộ với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 28.600 tỉ đồng.

Lãnh đạo Ban QLDA P.Chánh Hưng đánh giá khối lượng giải phóng mặt bằng nêu trên là rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, công khai và minh bạch. Các dự án ven kênh rạch có tỷ lệ hộ dân bị giải tỏa toàn bộ sở hữu diện tích nhỏ dưới 36 m2 chiếm tỷ lệ rất cao (từ 37,9% đến 62,6% tùy dự án), nhu cầu tái định cư là vô cùng cấp bách. P.Chánh Hưng đã kiến nghị UBND TP.HCM và các sở ngành sớm phê duyệt các dự án bồi thường độc lập, bổ sung đầy đủ quỹ nhà ở tái định cư và ban hành cơ chế chính sách bồi thường đặc thù, đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

"Tiến độ giải phóng mặt bằng phải đi đôi với tiến độ chuẩn bị các điều kiện tái định cư. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là có mặt bằng sạch để triển khai dự án, mà còn phải bảo đảm người dân có điều kiện ổn định cuộc sống tại nơi ở mới", lãnh đạo Ban QLDA P.Chánh Hưng nói. Ngoài ra, phường cũng kết nối ngân hàng xây dựng các gói vay tín chấp để người dân trang trải chi phí thuê nhà tạm cư, chi phí sinh hoạt, chữa bệnh và đóng học phí cho con trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục bồi thường. (còn tiếp)