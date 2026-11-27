Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Chỉ thị 31-CT/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Trong đó, việc tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong thời gian còn lại của năm.

Đáng chú ý, Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung hoàn tất các điều kiện để khởi công trong tháng 12.2026 đối với các tuyến đường sắt đô thị đã xác định trong chương trình công tác. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông, chống ngập, môi trường, nhà ở xã hội và những dự án trực tiếp phục vụ đời sống người dân.

TP.HCM sẽ khởi công thêm nhiều tuyến metro trong tháng 12.2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo kế hoạch được các cơ quan chức năng công bố, TP.HCM dự kiến khởi công 5 dự án đường sắt đô thị vào cuối năm 2026. Trong đó có tuyến metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,8 km; metro số 2 đoạn Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 35 km; metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài khoảng 23 km.

Hai dự án còn lại là metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, triển khai theo phương thức đối tác công - tư.

Khơi thông nguồn lực, xử lý dự án tồn đọng

Theo Chỉ thị 31, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 1 triệu tỉ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công.

Để đạt các mục tiêu này, Thành ủy TP.HCM yêu cầu rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, xác định cụ thể dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và du lịch. Những dự án, điều kiện có khả năng tạo thêm năng lực sản xuất, nguồn thu và đóng góp tăng trưởng cần được khẩn trương xử lý.

TP.HCM yêu cầu tập trung tháo gỡ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đối với đầu tư công, chỉ thị nêu rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thành phố phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, vật liệu và thi công; kiểm soát tiến độ đến từng dự án, chủ đầu tư. Những trường hợp chậm trễ do thiếu trách nhiệm phải được xử lý nghiêm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, chậm triển khai theo thẩm quyền. Thành ủy yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, phương án và thời hạn giải quyết đối với từng dự án; ưu tiên những dự án có khả năng khơi thông nguồn lực, tạo nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng.

Song song đó, thành phố phải đẩy nhanh việc cụ thể hóa, triển khai thi hành luật Phát triển đô thị và các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Việc sắp xếp, xử lý nhà đất là tài sản công cũng phải hoàn thành theo mục tiêu, tiến độ đề ra, bảo đảm sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Chăm lo tết chu đáo cho người dân

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế và đầu tư hạ tầng, Thành ủy TP.HCM yêu cầu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Thành phố phải chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ tết, quan tâm người có công, gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và các đối tượng khó khăn. Đồng thời, bảo đảm cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường, an toàn thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân.

Trong lĩnh vực y tế, chỉ thị yêu cầu đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân, cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử, củng cố năng lực hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân…