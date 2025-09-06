Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

TP.HCM làm gì để được vinh danh tại TPO BEST 2025?

Lê Nam
Lê Nam
06/09/2025 15:27 GMT+7

TP.HCM vừa được vinh danh tại Lễ trao giải TPO BEST 2025 ở hạng mục Tiếp thị du lịch nhờ chiến dịch "Tìm đúng chất, chạm đúng cảm" (Find Your Vibes), khẳng định vị thế điểm đến năng động và sáng tạo của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Ngày 5.9, tại Lễ tổng kết và trao giải trong khuôn khổ Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12, TP.HCM chính thức nhận Giải thưởng Tiếp thị du lịch. Đây là giải thưởng ghi nhận những sáng kiến marketing bền vững, giàu bản sắc, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu điểm đến cho các thành phố thành viên.

Chiến dịch "Find Your Vibes" được đánh giá cao nhờ cách kể chuyện sáng tạo, khả năng tiếp cận toàn cầu và sự phối hợp hiệu quả với các đối tác chiến lược. Chiến dịch khai thác bản sắc kép của TP.HCM: Một đô thị vừa đậm nét di sản truyền thống, vừa bùng nổ sức sống hiện đại.

TP.HCM làm gì để được vinh danh tại TPO BEST 2025?- Ảnh 1.

Chiến dịch "Find Your Vibes" giúp du lịch TP.HCM thắng giải

ẢNH: BTC

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: "Giải thưởng này là minh chứng cho sự đồng lòng giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc xây dựng sản phẩm chất lượng, chiến dịch tiếp thị hiệu quả, đưa hình ảnh TP.HCM lan tỏa đến bạn bè quốc tế".

Một điểm nhấn quan trọng của chiến dịch là hành trình khám phá 50 biểu tượng du lịch, phản ánh 50 năm phát triển vượt bậc của thành phố. Từ những công trình gắn liền với lịch sử như chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập đến những công trình hiện đại, tất cả hòa quyện thành bức tranh vừa truyền thống, vừa năng động.

TP.HCM làm gì để được vinh danh tại TPO BEST 2025?- Ảnh 2.
TP.HCM làm gì để được vinh danh tại TPO BEST 2025?- Ảnh 3.

50 biểu tượng du lịch - 50 năm phát triển

Logo 50 năm - hình trái tim kết hợp hai màu xanh và cam, tượng trưng cho hòa bình, khát vọng, sự sáng tạo và sức sống trẻ trung của thành phố.

Cùng với TP.HCM, năm nay giải thưởng Tiếp thị du lịch còn vinh danh Taiping (Malaysia) và Đài Trung (Trung Quốc). Sự hiện diện của TP.HCM trong nhóm đô thị tiên phong càng khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực và thế giới.

Là một trong những thành phố sáng lập TPO từ năm 2002 và là thành viên duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành, TP.HCM đã tích cực quảng bá hình ảnh điểm đến, đặc biệt tại các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á, Đông Nam Á.

Giải thưởng TPO BEST 2025 không chỉ là sự công nhận quốc tế, mà còn mở ra cơ hội lớn để TP.HCM tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực.

Cả nước chưa tới 10 công trình du lịch xanh: Báo động lớn!

Ngành du lịch Việt Nam mới ghi nhận chưa tới 10 công trình xanh được chứng nhận trên tổng số hàng trăm công trình cả nước, cho thấy khoảng trống đáng báo động trong tiến trình phát triển bền vững.

