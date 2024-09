TP.HCM: Lập 3 tổ công tác kiểm tra 79 cơ sở bảo trợ xã hội

Chiều 5.9, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh đã đến thăm và làm việc tại 3 cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc sở đang tiếp nhận trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng.

Sức khỏe của hầu hết trẻ đều ổn định



Trong tổng số 85 em ở Mái ấm Hoa Hồng, có 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi; 36 trẻ từ đủ 12 tháng tuổi - dưới 36 tháng tuổi; 30 trẻ từ 36 tháng tuổi - dưới 72 tháng tuổi; 3 trẻ từ đủ 6 tuổi - 12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình (TP.Thủ Đức) tiếp nhận 32 trẻ, Làng Thiếu niên Thủ Đức (TP.Thủ Đức) tiếp nhận 37 trẻ, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp (Q.Gò Vấp) tiếp nhận 15 trẻ.

Ông Đinh Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, cho biết đơn vị đã bố trí phòng ốc và nhân sự để chăm sóc các em. "Do thay đổi môi trường, tâm lý các cháu cũng bị ảnh hưởng, hôm qua (ngày 4.9) các cháu hơi khó ngủ. Tuy nhiên, đến nay, các cháu đã sinh hoạt ổn định. Qua thăm khám, sức khỏe các cháu đều ổn định. Chúng tôi đã cách ly tập trung các bé trong 21 ngày để phòng chống dịch sởi, sau đó, các em sẽ được chuyển về các phòng khác để chăm sóc theo lứa tuổi. Hiện ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là ổn định tâm lý cho các cháu", ông Tuyến chia sẻ.

Trẻ em từ Mái ấm Hoa Hồng đang được các nhân viên Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình chăm sóc ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM (phải) thăm trẻ em từ Mái ấm Hoa Hồng đang được chăm sóc ở Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, cũng cho biết đơn vị đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương Q.12, đặc biệt là trong công tác y tế, để chăm sóc sức khỏe và theo dõi tâm lý của các cháu, hỗ trợ các em bị tổn thương.

Các trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng được các nhân viên của Làng Thiếu niên Thủ Đức chăm sóc tận tình ẢNH: NGUYỄN ANH



Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM động viên nhân viên đang chăm sóc trẻ ở Làng Thiếu niên Thủ Đức

ẢNH: NGUYỄN ANH



Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp, thông tin trung tâm đã tăng cường nhân sự để tiếp nhận và chăm sóc trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng. Về sức khỏe, hầu hết các em đều ổn định, tuy nhiên trung tâm sẽ cho một trẻ có nguy cơ mắc bệnh tim đi khám và cho một trẻ có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến não chụp X-quang. Hiện hai bé đều được chăm sóc kỹ lưỡng và theo dõi chặt chẽ.

Trẻ từ Mái ấm Hoa Hồng đang được cách ly phòng chống dịch sởi ở Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp ẢNH: NGUYỄN ANH



"Việc quan trọng nhất bây giờ là xem xét tình hình tiêm phòng sởi của các bé, vì hiện đang có dịch sởi. Do hỗ trợ khẩn cấp, trung tâm đã cử thêm 4 nhân viên để chăm sóc các bé 24/24. Chúng tôi đang phối hợp các bên liên quan để có được thông tin tiêm chủng ban đầu của các bé, nhằm kịp thời triển khai biện pháp phòng chống dịch sởi", ông Hải nói.

Chủ Mái ấm Hoa Hồng nghiên cứu, đối phó đoàn kiểm tra rất tinh vi

Siết chặt công tác cấp phép hoạt động



Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Văn Thinh cho hay, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng qua bài viết Tội ác trong một mái ấm, đơn vị đã cử đoàn công tác khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương để chuyển các bé về cơ sở bảo trợ công lập của thành phố.

Từ chiều 4.9 đến nay, các bé đã được sống trong môi trường mới, với điều kiện sinh hoạt, vui chơi đảm bảo. Ông Thinh cho biết, thành phố luôn có nguồn ngân sách dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh trong công tác bảo trợ xã hội.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng đã gửi văn bản yêu cầu chính quyền địa phương xác minh, điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Theo ông Thinh, vụ việc tại Mái ấm Hoa Hồng là điều không ai mong muốn.

"Các vấn đề xã hội luôn tồn tại. Ở góc độ quản lý nhà nước, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp địa phương kiểm tra để quản lý, giám sát tất cả cơ sở bảo trợ xã hội đã cấp phép cũng như ngăn chặn các trường hợp không phép mà hoạt động không đúng quy định pháp luật", ông Thinh nói và cho hay: "Mái ấm Hoa Hồng được cấp phép hoạt động. Điều này cho thấy công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ trước khi cấp giấy phép cần phải được đặc biệt quan tâm. Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các địa phương khi cấp phép phải đối chiếu các quy định và kiểm tra về các tiêu chí như cơ sở vật chất, đội ngũ bảo mẫu, nhân sự…".

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, đơn vị sẽ thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra và rà soát 63 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được cấp phép và 16 cơ sở công lập về điều kiện vật chất và nhân sự. Ngoài ra, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM yêu cầu TP.Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường giám sát các cơ sở đã cấp phép.

Ông Thinh cho rằng, đội ngũ bảo mẫu trên địa bàn TP.HCM cần được tập huấn, đặc biệt về sức khỏe tinh thần, để tránh các áp lực công việc có thể gây ra xung đột với trẻ em.

Liên quan đến vụ trẻ em bị bạo hành ở Mái ấm Hoa Hồng, thông tin mới nhất cho tới chiều cùng ngày, cơ quan công an đã xác định 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 trường hợp có mặt tại cơ sở gồm: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (46 tuổi, quê Đồng Nai) và T.M.N (71 tuổi, quê Cà Mau). 3 trường hợp không có mặt gồm: N.T.Q (41 tuổi, quê Tiền Giang), Đ.T.K.L (46 tuổi, ở Bình Thạnh) và D.N.Tuyền (47 tuổi, quê Sóc Trăng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.12 đã ra quyết định tạm giữ đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, các tổ công tác của Công an Q.12 và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp công an các tỉnh, thành đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.