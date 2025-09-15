Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Ngành giáo dục ủng hộ hơn 17 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ

Thúy Liễu
Thúy Liễu
15/09/2025 17:05 GMT+7

Số tiền vận động hơn 17 tỉ đồng từ phong trào 'không nhận hoa chúc mừng khai giảng' của ngành giáo dục TP.HCM được dùng để chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ.

Chiều 15.9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tiếp nhận 3 tỉ đồng từ Sở GD-ĐT TP.HCM để ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ năm 2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết nhân lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, Sở GD-ĐT TP.HCM đã phát động phong trào đóng góp bằng hình thức không nhận lẵng hoa chúc mừng, được các đại biểu và phụ huynh tích cực hưởng ứng.

Từ phong trào này, ngành giáo dục TP.HCM vận động được hơn 17 tỉ đồng, trong đó hơn 14 tỉ đồng được Sở GD-ĐT TP.HCM trực tiếp gửi hỗ trợ các địa phương, số tiền còn lại 3 tỉ đồng chuyển vào nguồn cứu trợ của thành phố để kịp thời san sẻ khó khăn với các tỉnh khác.

TP.HCM: Ngành giáo dục ủng hộ hơn 17 tỉ đồng giúp đồng bào vùng bão lũ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trao tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

ẢNH: VŨ HOÀNG

Tại buổi tiếp nhận, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng, tinh thần sẻ chia của ngành giáo dục thành phố; tập thể các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và các em học sinh đã tích cực ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, góp phần xoa dịu những mất mát, đau thương, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từ nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đang khẩn trương phối hợp với các tỉnh, thành bị thiên tai, tổ chức giải ngân kinh phí, trực tiếp hỗ trợ và thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản. Kịp thời đưa nguồn lực đến đúng nơi cần thiết được xem là ưu tiên hàng đầu, nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân TP.HCM đến với đồng bào cả nước.

