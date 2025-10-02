TP.HCM: Người phụ nữ ở Củ Chi tông trụ điện tử vong thương tâm

Đến 16 giờ ngày 2.10, Công an xã Củ Chi cùng Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn xe máy xảy ra trên tỉnh lộ 2, khiến người phụ nữ tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn xe máy tông trụ điện khiến người phụ nữ tử vong ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ trung niên nằm gục trên xe máy (biển số 59Y3 - 564.xx) ngã bên lề đường ở tỉnh lộ 2. Người dân kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng, CSGT có mặt phân luồng, điều tiết giao thông, giải quyết hiện trường.

Từ camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm trên người phụ nữ chạy xe máy cùng chiều với một phương tiện xe máy khác trên tỉnh lộ 2, hướng từ tỉnh lộ 8 về đường Phan Văn Khải.

Đến địa điểm trên, xe máy của người phụ nữ loạng choạng (chưa rõ nguyên nhân), chạy một đoạn rồi tông vào trụ điện bên đường.

Những người thân quen người phụ nữ trên cho biết nạn nhân tên H., nhà ở xã An Nhơn Tây (TP.HCM). Khoảng hơn 2 tuần nay, mẹ bà H. nằm viện. Người phụ nữ túc trực ở bệnh viện để chăm sóc người thân.

Hôm nay, bà H. từ bệnh viện về nhà lấy tiền để đóng viện phí, làm thủ tục cho người thân xuất hiện. Khi bà H. trên đường từ nhà quay trở lại bệnh viện thì không may xảy ra tai nạn đau lòng này.

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để có thêm những hình ảnh, góc quan sát về vụ tai nạn xe máy này để điều tra, làm rõ nguyên nhân.