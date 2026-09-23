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    Thời sự

    TP.HCM phát động 150 ngày đêm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân

    Duy Tính
    Duy Tính
    TP.HCM đã có 340.962 người dân được KSK, đạt khoảng 3% dân số. Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tiến độ triển khai tăng rõ rệt, nhiều ngày ghi nhận trên 15.000 lượt khám.

    Ngày 9.7, Sở Y tế TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện chương trình khám sức khỏe (KSK) toàn dân năm 2026 trên phạm vi toàn thành phố.

    Tính đến ngày 9.7, TP.HCM đã có 340.962 người dân được KSK, đạt khoảng 3% dân số. Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tiến độ triển khai tăng rõ rệt, nhiều ngày ghi nhận trên 15.000 lượt khám. Theo Sở Y tế, chương trình đã bước vào giai đoạn tăng tốc và lan tỏa tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, với quy mô hơn 14 triệu dân, tỷ lệ người đã được KSK vẫn còn thấp, đòi hỏi quyết tâm cao hơn trong thời gian còn lại của năm 2026.

    Vì vậy, ngành y tế TP.HCM sẽ tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và lấy tỷ lệ người dân được KSK làm tiêu chí đánh giá; triển khai Đội chăm sóc sức khỏe liên tục tại 100% trạm y tế; luân phiên bác sĩ về tuyến y tế cơ sở; tổ chức KSK không phụ thuộc địa giới hành chính, kết hợp cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử; huy động bệnh viện công, tư và các đội khám lưu động đến 168 xã, phường, đặc khu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời điều hành toàn bộ chương trình bằng hệ thống Dashboard và dữ liệu thời gian thực.

    Cùng ngày, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, có văn bản kêu gọi các bệnh viện bộ, ngành trên địa bàn tham gia đợt thi đua cao điểm, cùng địa phương tổ chức KSK cho người dân, hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe trong năm 2026.

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