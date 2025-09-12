TP.HCM quyết tâm trở thành trung tâm dịch vụ cao cấp của khu vực

Ngày 12.9, tại phường Vũng Tàu, Sở Công thương TP.HCM tổ chức tọa đàm với chủ đề: "TP.HCM - Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao: Định hướng và giải pháp đột phá". Tọa đàm có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm góp ý, hiến kế cho định hướng phát triển dịch vụ của thành phố trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi tọa đàm ẢNH: NGUYỄN LONG



Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh TP.HCM là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước và luôn đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, khu vực dịch vụ liên tục đóng vai trò là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Tuy nhiên, cơ cấu ngành dịch vụ vẫn nghiêng về các lĩnh vực truyền thống, trong khi các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.

Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của TP.HCM vẫn thấp hơn nhiều so với mức 70 – 80% tại các trung tâm dịch vụ hàng đầu như Singapore, Hồng Kông hay Thượng Hải. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của TP.HCM trong bối cảnh các đô thị lớn trong khu vực ASEAN đang đẩy mạnh chuyển đổi sang kinh tế số, tài chính quốc tế, logistics toàn cầu và đổi mới sáng tạo.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị ngang tầm với các thành phố lớn trên thế giới, dẫn dắt nền kinh tế số, kinh tế tri thức. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nổi bật là xây dựng đề án "TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao".

Bãi chứa container tại một cảng biển ở cụm cảng Cái Mép ẢNH: NGUYỄN LONG

Cụ thể, TP.HCM định hướng phát triển thành phố thành trung tâm tài chính quốc tế; phát triển logistics thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với cảng biển Cái Mép - Thị Vải và cảng trung chuyển Cần Giờ; đẩy mạnh giáo dục, y tế quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao; thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ xây dựng các khu chức năng dịch vụ chuyên ngành như trung tâm triển lãm, tài chính, thời trang...

Lãnh đạo TP.HCM cũng xác định phát triển dịch vụ chất lượng cao không chỉ là một mục tiêu kinh tế mà còn là chiến lược phát triển đô thị bền vững, hiện đại, mang bản sắc riêng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống cho người dân.

Sau hội thảo, Sở Công thương TP.HCM sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án và trình UBND thành phố xem xét. Đây sẽ là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chính sách phát triển ngành dịch vụ trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2030.