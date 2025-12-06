TP.HCM sắp có thêm loạt cây cầu ngàn tỉ

Nối cầu hạ nhiệt ùn tắc giao thông nội đô

Chỉ chưa đầy nửa tháng nữa, TP.HCM sẽ chính thức khởi công cầu đường Nguyễn Khoái, nối liền 3 quận cũ (quận 1, 4 và 7). Công trình trọng điểm này đã được người dân TP trông ngóng suốt gần 1 thập niên qua, từ khi dự án được HĐND TP thông qua từ năm 2016. Lận đận bao năm do thiếu vốn chi trả cho phần giải phóng mặt bằng quá nặng, đến cuối năm 2023, HĐND TP.HCM đã chính thức điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng vốn lên hơn 3.700 tỉ đồng, mở lối thoát cho dự án tái khởi động mạnh mẽ.

Kể từ đó đến nay, dọc tuyến đường Nguyễn Khoái (Q.4 cũ) bắt đầu chuỗi ngày rầm rầm tiếng máy móc. Hàng trăm hộ dân đã tự lùi nhà sâu vào bên trong để dành mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Phối cảnh cầu Cần Giờ, TP.HCM ẢNH: SỞ GTCC

Thực tế thời gian qua, tình trạng ùn tắc giao thông tại các trục đường chính như Nguyễn Tất Thành - cầu Tân Thuận 2; Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ; Phạm Hùng - cầu Nguyễn Tri Phương; Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ… khiến việc đi lại giữa Q.1 (cũ), Q.4 (cũ) và Q.7 (cũ) trở thành nỗi ám ảnh của những người thường xuyên di chuyển qua khu vực này. Đặc biệt, cầu Kênh Tẻ ngày 2 bận sáng, chiều xe nối đuôi nhau xếp hàng dài khiến ai cũng ngán ngẩm. Vì thế, mọi người đều nỗ lực dọn mặt bằng thật nhanh, chỉ mong tới năm 2027 sẽ có thêm hơn 5 km cầu đường mở lối mới từ khu Nam sang trung tâm TP, xóa cảnh dồn cầu, xe kẹt như hiện nay.

Cũng nằm trên địa bàn Q.4 cũ, cầu Tân Thuận 1 là hướng khác nối từ khu Nam sang trung tâm, cũng vừa được duyệt chủ trương xây mới. Cầu Tân Thuận mới sẽ được thực hiện chung với dự án mở đường Nguyễn Tất Thành, nâng mặt đường chật hẹp chỉ 8 - 14 m hiện hữu lên 6 - 8 làn xe với tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỉ đồng.

Phối cảnh cầu Cần Giờ ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Trong khi đó, dự án cầu đường Bình Tiên dài 3,66 km, trong đó 3,1 km cầu vượt trên cao rộng 4 - 6 làn xe vượt kênh Tàu Hũ, kênh Đôi, nối từ Q.6 cũ vào Nguyễn Văn Linh (H.Bình Chánh cũ) cũng đang gấp rút hoàn thành nghiên cứu khả thi, dự kiến trình vào cuối năm nay để khởi công ngay trong năm sau. Đây là một trong những dự án BOT thực hiện theo Nghị quyết 98, nguồn vốn gần 6.300 tỉ đồng, sau khi hoàn thành sẽ tạo trục giao thông hướng tâm kết nối trung tâm với Nam Sài Gòn, Hiệp Phước. Cầu Thủ Thiêm 4 bắt đầu từ giao lộ cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Văn Linh (Q.7 cũ), kết nối với khu đô thị mới Thủ Thiêm tại giao lộ trục Bắc - Nam và đường Bùi Thiện Ngộ cũng vừa được lãnh đạo UBND TP yêu cầu sở chuyên môn nhanh chóng xem xét phương án đầu tư để khởi công sớm trong năm sau, hoàn thành vào 2028.

Chỉ tính riêng khu Nam, dự kiến tới 2028 sẽ có thêm ít nhất 4 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn hướng về vùng trung tâm, giải tỏa tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hiện nay.

Khẩn cấp làm cầu tới vùng động lực tăng trưởng

Song song với xây cầu giải "cơn khát" hạ tầng, TP.HCM cũng đang tăng tốc làm thật nhanh những cây cầu mang tính chiến lược đột phá kinh tế. Trong đó, cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 vừa được Sở Xây dựng TP đề xuất áp dụng cơ chế "dự án có yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay".

Theo Sở Xây dựng, hiện kết nối đường bộ giữa trung tâm TP.HCM và Cần Giờ chỉ duy nhất qua phà Bình Khánh. Nhu cầu đi lại qua phà ngày càng tăng, đặc biệt dịp cuối tuần, lễ tết dẫn đến ùn tắc kéo dài. Tình trạng này làm ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, hoạt động du lịch và hạn chế sự phát triển KT-XH của Cần Giờ (cũ). Đặc biệt, sau khi sáp nhập, không gian của TP.HCM mới được mở rộng, kéo theo nhu cầu kết nối giao thông từ trung tâm qua Cần Giờ đi Vũng Tàu tăng mạnh. Được xác định là cực tăng trưởng đột phá để TP.HCM bước vào kỷ nguyên mới, khu vực Cần Giờ đang triển khai loạt dự án quy mô rất lớn như khu đô thị du lịch lấn biển 2.870 ha và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Tuyến đường ven biển kết nối TP.HCM với Lâm Đồng, Đồng Nai và Đồng Tháp cũng sẽ được đầu tư và hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2030. Việc xây dựng cầu Cần Giờ lại càng trở nên cấp bách.

Tuy nhiên, nếu làm theo trình tự thông thường, dự án phải tới tháng 9.2026 mới chọn được nhà đầu tư và sớm nhất tới tháng 2.2027 mới có thể khởi công. Khi áp dụng theo hình thức cấp bách, dự án có thể chọn nhà đầu tư ngay trong tháng 12 năm nay, khởi công trong tháng 4.2026, hoàn thành vào tháng 12.2028 thay vì kéo dài đến tháng 12.2029.

Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TP.HCM

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng đã giao các sở chuyên ngành khẩn trương lựa chọn phương án để trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12 tới. TP đang quyết tâm khởi công ngay dự án này trong đầu năm 2026, chấm dứt cảnh qua sông lụy đò của người dân Cần Giờ bao năm qua.

Cùng mục tiêu đột phá Cần Giờ, phương án xây cầu và đường vượt biển nối thẳng Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang được rốt ráo triển khai. Mới nhất, Tập đoàn Vingroup đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với tổng mức đầu tư dự kiến tới hơn 100.000 tỉ đồng. Khu vực Cần Giờ và Long Sơn - Vũng Tàu là hai địa bàn ven biển có tiềm năng lớn về du lịch sinh thái, công nghiệp - cảng biển và logistics. Tuy nhiên, do chưa có tuyến kết nối trực tiếp nên người dân và doanh nghiệp phải di chuyển qua QL51 hoặc phà Cần Giờ - Vũng Tàu, mất 90 - 120 phút. Cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ hình thành tuyến kết nối nhanh giữa TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, phục vụ phát triển KT-XH, đô thị ven biển, logistics và du lịch.

Nếu được thông qua, Vingroup dự kiến sẽ bắt tay ngay vào các đầu việc về thủ tục, tiến hành giải phóng mặt bằng để khởi công trong năm 2026 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào năm 2029.

Tương tự, cầu Phú Mỹ 2 nằm trên trục chính kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, các tỉnh miền Đông Nam bộ thông qua trục đường Liên Cảng - đường Nguyễn Ái Quốc (tỉnh Đồng Nai), đồng thời kết nối với đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM. Đây là trục giao thông đường bộ kết nối trực tiếp, gần nhất từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Long Thành. Nếu được áp dụng cơ chế cấp bách, nhà đầu tư có thể được lựa chọn ngay trong tháng 12, khởi công dự án từ tháng 4.2026 và hoàn thành vào tháng 12.2028. Có cầu Phú Mỹ 2, người dân từ trung tâm TP.HCM sẽ có thêm lựa chọn để di chuyển tới sân bay Long Thành, giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cầu cũng giúp tăng kết nối giữa Khu đô thị Nam Sài Gòn và Nhơn Trạch, mở hướng giao thương giữa TP.HCM và Đồng Nai.

Bắc cầu kết nối liên vùng

Trong bối cảnh không gian mở sau sáp nhập, việc mở hạ tầng kết nối với các địa phương được xác định là trọng điểm đầu tư của TP.HCM. Ở đó, sự hiện diện của những cây cầu ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mối liên kết giữa TP.HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, sau khi cầu Nhơn Trạch khánh thành dịp đại lễ 2.9 nối liền Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TP.Thủ Đức cũ (TP.HCM) qua Vành đai 3, giảm tải đáng kể cho các tuyến đường QL51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lãnh đạo 2 địa phương đang quyết liệt thúc đẩy thêm hàng loạt cây cầu. Mới nhất, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua chủ trương xây dựng 6 cây cầu nối Đồng Nai với TP.HCM. Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ, điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc P.Cát Lái, TP.HCM), điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai); tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 20.524 tỉ đồng. Dự án cầu Long Hưng có tổng chiều dài tuyến gần 12 km, nối QL51 (tại P.Tam Phước, Đồng Nai) với Vành đai 3 (tại P.Long Phước, TP.HCM), chiều dài cầu hơn 2,3 km; tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỉ đồng.

Hàng loạt cây cầu chuẩn bị khởi công, kỳ vọng xóa ùn tắc cho khu Nam TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Hai cây cầu này cùng cầu Phú Mỹ 2 do UBND TP.HCM làm chủ đầu tư được xác định ưu tiên đầu tư giai đoạn từ nay đến 2028.

Còn lại, 3 cầu khác nối Đồng Nai với Bình Dương cũ sẽ thực hiện bằng ngân sách, gồm: Cầu Thạnh Hội 2, quy mô 6 làn xe (nối P.Tân Khánh, TP.HCM với P.Tân Triều, Đồng Nai); cầu Tân An, quy mô 6 làn xe (nối xã Thường Tân, TP.HCM với xã Tân An, Đồng Nai); cầu Tân Hiền, quy mô 6 làn xe (nối xã Thường Tân, TP.HCM với P.Tân Triều, Đồng Nai).

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, nhìn nhận sau sáp nhập, yêu cầu kết nối TP.HCM với Đồng Nai - một trong những động lực kinh tế của cả nước - càng trở nên quan trọng. Việc liên kết mở ra không gian phát triển rộng lớn cho cả 2 địa phương. Đặc biệt, với sự góp mặt của sân bay Long Thành, được coi là sân bay thứ 2 của TP.HCM, việc kết nối giao thông giữa Đồng Nai và TP.HCM sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận tiện cho người dân, thu hút nhà đầu tư quốc tế. Đây cũng là yếu tố sẽ hấp dẫn cho việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 2 con số cho khu vực và cả nước. Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM được xem là bệ phóng cho nhiều hoạt động kinh tế, khi đi vào hoạt động trung tâm sẽ tạo nhu cầu lớn về hạ tầng dịch vụ, khách sạn và sân bay, vì vậy quy hoạch kết nối giao thông giữa 2 địa phương, nhất là từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành và từ Long Thành về lõi Trung tâm Tài chính là hết sức cần thiết.

Những cây cầu nói riêng cũng như các dự án cao tốc, đường sắt, metro liên kết giữa TP.HCM và Đồng Nai trong thời gian tới sẽ mở ra không gian phát triển, tạo nên động lực tăng trưởng mới cho cả 2 địa phương và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam. TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM