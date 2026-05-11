TP.HCM sắp khởi công metro từ Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành

Các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, chống ngập và áp lực hạ tầng đô thị là những vấn đề được nhiều cử tri TP.HCM quan tâm tại buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội số 6 chiều 11.5.

Tổ đại biểu Quốc hội số 6 gồm: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức tại phường Diên Hồng chiều 11.5 và kết nối trực tuyến đến một số phường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Kết nối giao thông TP.HCM đến sân bay Long Thành

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến các vấn đề hạ tầng giao thông, chống ngập và tiến độ triển khai các dự án lớn của thành phố.

Cử tri Nguyễn Đức Thành (ở phường Diên Hồng) cho rằng TP.HCM cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, các tuyến kết nối sân bay quốc tế Long Thành, cảng Cát Lái cùng những trục hướng tâm quan trọng như quốc lộ 1, quốc lộ 13, quốc lộ 22, đại lộ Võ Văn Kiệt…

Theo cử tri, việc này sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm TP.HCM với các khu vực lân cận. Trao đổi lại ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang cho rằng việc kết nối giao thông đồng bộ với các địa phương trong vùng là yêu cầu tất yếu.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang phản hồi các ý kiến cử tri ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Trước đây khi TP.HCM phát triển riêng đã cần tính đến liên kết vùng, nay khi mở rộng không gian phát triển cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thì câu chuyện kết nối càng trở nên quan trọng hơn. Có kết nối mới phát huy được quy mô rộng lớn mà chúng ta đang có", ông Quang nói và cho biết TP.HCM đã ý thức rõ điều này, thời gian qua đã khởi công nhiều dự án hạ tầng kết nối liên vùng.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, dịp cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), thành phố dự kiến sẽ tiếp tục khởi động thêm một số dự án lớn với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 10 tỉ USD.

Hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri về các vấn đề đời sống, xã hội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đó có nhiều dự án giao thông kết nối quan trọng như tuyến đường sắt tốc độ cao, tuyến đường sắt đô thị từ Thủ Thiêm đi sân bay Long Thành.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết đây là minh chứng cho thấy giao thông kết nối với TP.HCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của cả khu vực.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ lại trễ hẹn

Liên quan hạ tầng đô thị, cử tri Nguyễn Đức Chính (ở phường Diên Hồng) cho biết mùa mưa sắp đến nhưng tình trạng ngập úng tại nhiều nơi vẫn chưa được khắc phục. Cử tri đề nghị thành phố thông tin cụ thể về tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng, sau khi thời gian qua có thông tin dự án được khởi động trở lại.

Phản hồi ý kiến này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết thời gian tới thành phố sẽ triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, "TP.HCM sẽ là đại công trường", trong đó phần lớn là các dự án do tư nhân đầu tư.

Liên quan vấn đề ngập nước, ông Trần Lưu Quang nhìn nhận: "Một thành phố đáng sống nhưng mưa đi nước vô ống pô là không thể chấp nhận được".

Theo ông Quang, dự án chống ngập hiện đang chờ gia hạn đến ngày 31.12 để hoàn tất các thủ tục liên quan. Dự án đã "đứng hình" khoảng 7 năm nên thành phố yêu cầu khởi động lại, sau đó sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả chống ngập để tính toán các bước tiếp theo.

Ông cũng cho biết TP.HCM đã kết nối với các chuyên gia Hà Lan để trao đổi, tư vấn thêm giải pháp chống ngập cho thành phố.

"Xin trễ hẹn với bà con một lần nữa", ông Quang nói.

Cử tri ở phường Diên Hồng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết thành phố cũng đang đối mặt nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng lớn như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá…

Bên cạnh đó, ngành xây dựng hiện cũng thiếu hụt lao động. Theo ông Quang, có doanh nghiệp trả lương tới 64 triệu đồng/tháng cho một số vị trí kỹ thuật nhưng vẫn khó tuyển người, trong khi lao động xây dựng phổ thông dù được trả khoảng 18 triệu đồng/tháng vẫn không đủ nhân lực vì nhiều người đã chuyển sang công việc khác ít nguy hiểm hơn.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận và phản hồi đầy đủ các kiến nghị của người dân. Ông cho biết thời gian tới sẽ sắp xếp lịch để trực tiếp tiếp dân, đồng thời mong muốn nhận được những ý kiến, phản ánh liên quan đến đông đảo người dân và các vấn đề chung của thành phố.