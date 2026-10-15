TP.HCM sắp mở cửa hàng xăng dầu nổi trên mặt nước tại xã đảo Thạnh An

Chiều 15.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP.HCM thông tin về cửa hàng xăng dầu nổi của TP.HCM sắp tới.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Sở Công thương TP.HCM đang phối hợp Công ty Saigon Petro nghiên cứu phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An. Đây là công trình được xem xét đầu tư theo hướng phục vụ an sinh xã hội, do nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại địa phương còn thấp, khó bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ trên địa bàn TP.HCM chiều 15.10 ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo ông Hiếu, qua khảo sát, xã Thạnh An có diện tích nhỏ, số lượng xe máy không nhiều. Tại cù lao Phú Lợi, người dân chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ từ đông sang tây hoặc từ nam sang bắc. Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn hiện chưa đến 1.000 lít/ngày.

Trong khi đó, nếu đầu tư cửa hàng xăng dầu tại khu vực trung tâm TP.HCM, doanh nghiệp thường phải bán khoảng 50 m3 (tương đương 50.000 lít - PV) xăng dầu mỗi tháng mới có thể hòa vốn. Với lượng tiêu thụ tại Thạnh An, việc đầu tư cửa hàng theo mô hình thông thường sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Thạnh An là xã đảo, xung quanh có sông, biển nên ngoài xe máy, xăng dầu còn phục vụ nhu cầu của ghe, tàu hoạt động trong khu vực.

Thực hiện chỉ đạo của ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Sở Công thương đã nhiều lần làm việc với UBND xã Thạnh An để tìm phương án đầu tư một cửa hàng xăng dầu phục vụ người dân, đặt mục tiêu an sinh xã hội lên hàng đầu.

Vì sao cửa hàng xăng dầu phải nổi trên mặt nước?

Theo ông Hiếu, một trong những khó khăn lớn nhất là vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra xã đảo Thạnh An. Qua nghiên cứu, phương án khả thi là sử dụng sà lan để đưa xăng dầu ra đảo.

Tuy nhiên, mỗi chuyến vận chuyển bằng sà lan cần khối lượng khoảng 300 m3 xăng dầu để bảo đảm hiệu quả chi phí. Trong khi đó, cửa hàng dự kiến có sức chứa từ 50 m3 trở lên, còn nhu cầu tiêu thụ thực tế tại địa phương khá thấp. Vì vậy, nếu Saigon Petro đầu tư, khả năng hòa vốn không cao.

Bên cạnh bài toán chi phí, việc lựa chọn vị trí xây dựng cũng gặp nhiều trở ngại do quỹ đất trên đảo hạn chế.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Ông Hiếu cho biết xã Thạnh An đang sửa chữa, nâng cấp cầu cảng phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách. Phương án bố trí cửa hàng xăng dầu gần cầu cảng từng được tính đến, nhưng phải bảo đảm quy chuẩn của Bộ Công thương về khoảng cách an toàn.

Cụ thể, cửa hàng xăng dầu phải cách khu vực tập kết hàng hóa, nơi hành khách lên xuống ít nhất 70 m. Đây là một trong những điều kiện khiến việc lựa chọn vị trí xây dựng không đơn giản.

Từ tháng 4.2026 đến nay, Sở Công thương cùng các đơn vị liên quan đã nhiều lần trao đổi, làm việc để tìm giải pháp phù hợp.

Theo phương án đang được nghiên cứu, cửa hàng sẽ được xây dựng nổi trên mặt nước, nằm sát mép đảo thay vì bố trí sâu trong đất liền. Vị trí này phải đáp ứng yêu cầu tiếp nhận xăng dầu trực tiếp từ sà lan, đồng thời bảo đảm các quy định an toàn.

Cuối tháng 9 vừa qua, Saigon Petro đã cử nhân sự đến khảo sát, nghiên cứu phương án thiết kế cửa hàng xăng dầu nổi. Hiện Sở Công thương và doanh nghiệp tiếp tục xem xét chi tiết các điều kiện đầu tư.

Người dân đang phải mua xăng bằng can từ đất liền

Ông Hiếu cho biết hiện người dân Thạnh An vẫn phải mua xăng dầu từ đất liền, đựng trong can rồi mang về đảo để sử dụng.

Tuy nhiên, việc lưu trữ xăng dầu bằng can trong nhà không được phép theo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là một trong những lý do TP.HCM cần sớm tìm giải pháp cung ứng xăng dầu phù hợp cho địa phương.

Song song với việc nghiên cứu cửa hàng xăng dầu nổi, Sở Công thương khuyến khích UBND xã Thạnh An từng bước chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện, phù hợp chủ trương xanh hóa phương tiện giao thông.

"Nguồn điện tại xã hiện đã được bảo đảm. Địa phương cũng đã có hệ thống cấp nước bằng đường ống và xây dựng các lu chứa nước, trong khi việc cung ứng xăng dầu vẫn còn khó khăn", ông Hiếu chia sẻ.

Đối với nhu cầu đầu tư phương tiện mới, xã sẽ nghiên cứu, đề xuất TP.HCM có chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện.

Về phía doanh nghiệp, cơ quan chức năng cũng tính toán các giải pháp giảm chi phí đầu tư, hạn chế thua lỗ, chẳng hạn giảm tiền thuê, nhằm tạo điều kiện triển khai công trình phục vụ an sinh xã hội.

Ông Hiếu bày tỏ kỳ vọng cửa hàng xăng dầu nổi tại xã đảo Thạnh An có thể hoàn thành vào đầu năm 2027, qua đó đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu của người dân và các phương tiện ghe, tàu hoạt động trong khu vực.