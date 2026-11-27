Theo Sở Công thương TP.HCM, ngay trong quý 4/2026, các doanh nghiệp triển khai khoảng 90.000 chương trình giảm giá, tặng quà và 61 chương trình khuyến mại may rủi. Đây là dự ước của sở trong báo cáo về chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026 - Tết Nguyên đán 2027 "Vibrant HCMC".

Doanh thu các hệ thống bán lẻ, sàn thương mại điện tử ước tăng 38,3%

Theo Sở Công thương, trong quý 4/2026, doanh thu tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và 2 sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn TP.HCM ước đạt khoảng 97.115 tỉ đồng, tăng 26.870 tỉ đồng (38,3%) so với cùng kỳ năm 2025. Tháng 12 được dự báo có doanh thu cao nhất quý, khoảng 36.208 tỉ đồng.

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 81,6% phần doanh thu tăng thêm. Riêng hàng hóa giao từ TP.HCM qua Shopee và TikTok Shop ước mang về 67.765 tỉ đồng trong quý 4/2026, tăng 47,8% so với cùng kỳ. Doanh thu trên TikTok Shop ước tăng khoảng 67%, còn Shopee tăng khoảng 31%.

Ở nhóm bán lẻ trực tiếp, doanh thu của 9 hệ thống siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi ước đạt 21.497 tỉ đồng, tăng 17,3%. Ba hệ thống bán lẻ điện máy, điện thoại và sản phẩm công nghệ ước đạt 7.853 tỉ đồng, tăng 29,1%.

Các con số trên được ước tính từ số liệu công khai của doanh nghiệp và dữ liệu Metric.

Trong quý 4/2026, các doanh nghiệp tại TP.HCM dự kiến triển khai khoảng 90.000 chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà ẢNH: NHẬT THỊNH

Người mua sắm tiếp cận ưu đãi ở đâu trong tháng 12?

Từ ngày 4 - 6.12, TP.HCM dự kiến tổ chức lễ kích hoạt "Quét QR - Mở mùa mua sắm". Trong tháng 12, thành phố sẽ triển khai 5 cụm không gian trải nghiệm cùng 15.000 điểm chạm QR, điểm chạm ưu đãi tại các địa điểm công cộng, siêu thị và cửa hàng tiện lợi.

Chương trình khuyến mại tập trung "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026" diễn ra từ ngày 1.11.2026 đến 5.2.2027, với 36 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao, mua sắm cùng 38 hội chợ, triển lãm và 16 kênh livestream bán hàng. Dự kiến có khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia các sự kiện, hội chợ, livestream và chương trình khuyến mại.

"Phố thời trang" đường Trần Quang Diệu ở TP.HCM đông nghẹt khách dịp cuối năm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Theo Sở Công thương TP.HCM, chương trình tổng kích cầu cuối năm dự kiến thu hút khoảng 7,8 triệu lượt người tham gia, tiếp cận các hoạt động. Tổng doanh thu phát sinh từ các hoạt động kích cầu ước đạt 32.392 tỉ đồng.

Trong đó, các chương trình khuyến mại giảm giá của doanh nghiệp ước mang về 9.000 tỉ đồng. Các sự kiện, hội chợ, livestream và chiến dịch truyền thông dự kiến đóng góp khoảng 2.722 tỉ đồng.

Riêng hoạt động bán hàng trực tuyến "MELIVE x Vibrant HCMC" có 1.216 phiên livestream với 824 nhãn hàng tham gia, doanh thu dự kiến khoảng 341 tỉ đồng.