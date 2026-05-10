TP.HCM xây dựng hình mẫu công dân số

Nhìn lại hành trình năm 2025, TP.HCM bước vào giai đoạn chuyển đổi số trong bối cảnh không ít khó khăn. Tuy nhiên, Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt Đề án 06) được xác định là "xương sống" và nền tảng cốt lõi trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh.

Trạm công dân số là mô hình tích hợp dịch vụ công trực tuyến và đo chỉ số sức khỏe tại chỗ đặt ở chung cư/cao ốc trên địa bàn TP.HCM ẢNH: NGỌC LÊ

Hiện thực hóa khái niệm "một cửa số"

Bước ngoặt thực sự đến từ những "con số biết nói" trong bảng tổng kết năm 2025. Thành phố đã hoàn thành 38 nhiệm vụ trọng tâm và trở thành đơn vị tiên phong trên cả nước khi đóng Cổng dịch vụ công thành phố để hợp nhất hoàn toàn vào Cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 19.6.2025, hiện thực hóa khái niệm "một cửa số" duy nhất.

Đặc biệt, công tác "làm sạch" và "làm giàu" dữ liệu đã đạt tới quy mô khổng lồ khi liên thông hơn 45 triệu dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, những cột mốc lần đầu xuất hiện như 15,3 triệu dữ liệu hộ tịch, 11,6 triệu dữ liệu bảo hiểm xã hội và hơn 5,7 triệu dữ liệu đất đai đã được số hóa hoàn thiện.

Đề án 06 đã đưa các tiện ích vào thực tế đời sống một cách sinh động. Người dân trước đây đi khám bệnh phải mang nhiều giấy tờ, nay được thay thế bằng cách quét mã QR trên ứng dụng VNeID. Sổ sức khỏe điện tử cũng được tích hợp, giúp bác sĩ xem lại lịch sử bệnh án rất nhanh chóng. Đến nay, TP.HCM đã triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh, kích hoạt hơn 3,4 triệu sổ và tích hợp gần 100.000 giấy chuyển tuyến.

Ứng dụng "SOS An ninh trật tự" đã trở thành "thương hiệu" của Công an TP.HCM, tạo kênh kết nối trực tiếp, bảo mật giữa người dân và lực lượng chức năng. Thông tin khẩn cấp về tội phạm hay sự cố trật tự được người dân trình báo ngay trên ứng dụng thông qua hình ảnh, clip ghi nhận từ hiện trường, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

Nhận diện "điểm nghẽn" để bứt phá năm 2026

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song báo cáo của UBND TP.HCM đã thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ. Đó là tình trạng đường truyền có lúc còn chậm, gây khó khăn trong việc đẩy dữ liệu giấy phép lái xe hay cập nhật biên lai đóng phạt trực tuyến. Tại lĩnh vực thuế, việc người dân chưa hiểu hết tiện ích của ứng dụng eTax Mobile vẫn là một thách thức lớn. Ngoài ra, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cũng tạo ra những khó khăn nhất định về nhân lực và vận hành.

Hơn nữa, những vướng mắc về thể chế đang là rào cản đáng kể. Ví dụ đối với lĩnh vực văn hóa - thể thao, các quy định hiện hành chỉ nêu chung chung là nộp "bản sao" mà không quy định rõ cho trường hợp nộp trực tuyến, gây khó khăn cho công chức tại bộ phận một cửa khi hướng dẫn người dân. Việc thiếu quy định pháp luật về thể thức kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử dẫn đến tình trạng công chức phải thực hiện song song quy trình điện tử và thủ công, gây mất thời gian và quá tải hệ thống.

Nhiều tiện ích về thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước tình hình đó, đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh TP.HCM đặt mục tiêu nâng tầm Đề án 06 lên một giai đoạn mới - phát triển toàn diện và bền vững. Kế hoạch năm 2026 xác định rõ mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, coi dữ liệu dân cư là "tài nguyên gốc" và tài khoản định danh là "chìa khóa" mở cánh cửa chuyển đổi số.

Chiến lược trọng tâm năm 2026 của TP.HCM là xây dựng hình mẫu công dân số thông qua 4 chỉ tiêu cụ thể. Đáng chú ý nhất là mục tiêu cắt giảm thời gian xử lý dịch vụ công xuống còn không quá 5 phút đối với các thủ tục đã hoàn thiện về dữ liệu. TP.HCM cam kết người dân, doanh nghiệp chỉ phải nhập thông tin một lần duy nhất. Mọi kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng điện tử và lưu trữ để tái sử dụng, loại bỏ hoàn toàn việc đòi hỏi nộp lại giấy tờ đã số hóa.

Để hiện thực hóa điều này, mô hình App Công dân số - một sáng kiến đột phá của Công an TP.HCM sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Ứng dụng này cung cấp 12 nhóm tính năng chính, bao phủ các lĩnh vực từ y tế, giáo dục đến giao thông, xây dựng. Theo kế hoạch, năm 2026 triển khai trạm Công dân số tại 100 địa điểm công cộng và áp dụng xác thực sinh trắc học tại hệ thống Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Lực lượng Công an TP.HCM hướng dẫn hành khách ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sử dụng sinh trắc học tại sân bay ẢNH: NHẬT THỊNH

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM khẳng định việc triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, giảm tải công việc, giảm chi phí cho người dân. Khi mọi bước thực hiện đều được ghi nhận và kiểm soát chặt chẽ trên môi trường số, tính minh bạch sẽ được nâng cao, hạn chế tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu hoặc gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ cũng được siết chặt hơn.

Theo thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, việc khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, Đề án 06 vào công tác công an và triển khai các mô hình, sáng kiến về cải cách hành chính, giúp lực lượng Công an TP.HCM có thể quản lý, khai thác, tra cứu thông tin một cách chính xác, đồng bộ và kịp thời.

Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, cũng như hỗ trợ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn TP.HCM.

"Trong kỷ nguyên số, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục hành chính do lực lượng công an phụ trách giải quyết, tích hợp các dữ liệu liên ngành và ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác công an, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, công khai, minh bạch, hiện đại, thật sự vì nhân dân phục vụ", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết.