Trái chanh xanh giúp bartender Việt giành vé sang Pháp thi quốc tế

Cuộc thi pha chế Flavour Masters 2026 thu hút 70 thí sinh tham gia vòng loại. Từ tháng 6, ban giám khảo đã đến từng địa phương, ngồi trước quầy bar nơi các bartender làm việc để chấm điểm vòng loại. Có 15 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết diễn ra tại TP.HCM hôm 4.8 vừa qua.

Bartender trở thành quán quân nhờ trái chanh

Chủ đề cuộc thi năm nay là: Khơi dậy hương vị đích thực. Tiêu chí đánh giá bao gồm: tính sáng tạo trong công thức kỹ thuật pha chế, sự cân bằng và độc đáo của hương vị, khả năng truyền tải câu chuyện qua thức uống.

Lê Quốc Việt (26 tuổi, bartender đến từ Hà Nội) đã bóc tách những nốt hương của trái chanh để pha cocktail.

"Tôi nhận ra trái chanh xanh của Việt Nam không chỉ có mỗi vị chua như mọi người thường dùng. Chanh còn có tinh dầu thơm từ vỏ, phần cùi có vị đắng, mùi thơm từ lá cùng những nốt hương thảo mộc bên trong. Tôi đã tìm cách khai phá các hương vị đó bằng nhiều cách như: kết hợp với rượu gin Việt Nam, rượu vang trắng và một số nguyên liệu khác", Quốc Việt chia sẻ.

Quốc Việt giành quán quân cuộc thi pha chế Flavour Masters 2026 Ảnh: BTC

Pha cocktail với trái chanh làm nguyên liệu chính giúp Quốc Việt trở thành nhà vô địch Ảnh: BTC

Quốc Việt làm nghề được 7 năm, từng giành quán quân trong một số cuộc thi pha chế. Anh bày tỏ niềm vui, xúc động khi trở thành đại diện Việt Nam sang Pháp thi vòng chung kết tại Paris, Pháp vào tháng 10 sắp tới.

Bartender Nguyễn Phú Cường - giám khảo cuộc thi Flavour Masters tại Việt Nam 3 năm liền chia sẻ: "Năm nay, các thí sinh có sự chuẩn bị chỉn chu hơn, hiểu đề bài, và có sự đầu tư trong cách trình bày nội dung kể chuyện".

Ông Max, quán quân cuộc thi Flavour Masters quốc tế 2024 chia sẻ: "Các thí sinh đặt nhiều tâm huyết vào các phần thi. Nhiều bài thi thể hiện sự đầu tư như chơi đàn, biểu diễn một ca khúc, chuẩn bị mô hình... Đặc biệt, các bạn có khả năng thuyết trình bài thi, kể chuyện bằng tiếng Anh rất tốt".

Những món cocktail "rất Việt"

Vòng chung kết năm nay có 3 phần thi. Phần thi thứ nhất là thử thách phối trộn, tìm hiểu cấu trúc hương vị, thể hiện khả năng cảm nhận mùi hương.

Phần thi thứ 2 là thử thách sáng tạo. Trong điều kiện giới hạn về thời gian và nguyên liệu, thí sinh sẽ sáng tạo một công thức đồ uống cân bằng, hài hòa, kết hợp giữa màu sắc và cảm xúc.

Ban giám khảo quốc tế và Việt Nam chia sẻ tại cuộc thi Ảnh: Phan Diệp

Phần thi thứ 3 là khơi dậy hương vị đích thực. Thí sinh sẽ làm lại món đồ uống đã thực hiện ở vòng loại, giúp mình lọt vào vòng chung kết với phiên bản hoàn thiện nhất. Mỗi thí sinh có 10 phút cho phần thi, trong đó có 6 phút pha chế và phục vụ 3 phần đồ uống cho ban giám khảo nếm thử.

Cuộc thi trong nước sẽ chọn người đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế. Hiểu được điều đó, các thí sinh năm nay thực hiện bài thi bằng những món cocktail mang màu sắc văn hóa Việt Nam.

Thí sinh lấy cảm hứng văn hóa đờn ca tài tử Nam bộ để pha cocktail trong phần thi Ảnh: Phan Diệp

"Có thí sinh đưa hương vị của trầu cau và những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh hay văn hóa đờn ca tài tử Nam bộ vào phần trình bày của mình. Còn có những món cocktail lấy cảm hứng từ món gỏi bắp chuối, món cao lầu...", ông Hồ Hoàng Huy - đại sứ thương hiệu của Mathieu Teisseire tại Việt Nam cho biết.

Bartender Việt ngày càng đầu tư thời gian nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hiện đại, mong muốn đưa hương vị thuần Việt vào bản đồ pha chế thế giới. Cocktail không còn là thức uống, nghệ thuật của sự kết hợp nguyên liệu mà còn là công cụ để quảng bá hình ảnh, đặc sản, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Flavour Masters là cuộc thi pha chế quốc tế được tổ chức bởi Mathieu Teisseire – thương hiệu siro đến từ Pháp. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức bởi Tập Đoàn Ân Nam – phân phối độc quyền của syrup Mathieu Teisseire tại thị trường Việt Nam. Ở châu Á, hiện chỉ có Việt Nam được chọn tổ chức cuộc thi trong nước liên tiếp 3 năm qua, thu hút nhiều bartender và barista tham gia. Hai năm qua, đại diện của Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường pha chế quốc tế Flavour Masters tổ chức tại Pháp.



