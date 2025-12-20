Trải nghiệm thực tế - chìa khóa tạo niềm tin công nghệ số

Sáng 20.12, tại Hội trường Cung Văn hóa thiếu nhi (P.Tây Nha Trang), UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2025 với 100 doanh nghiệp tham gia. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày (20 - 21.12), hướng tới Ngày chuyển đổi số quốc gia và nhân kỷ niệm 1 năm ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (áo trắng bên phải), trải nghiệm tại các gian hàng của Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa 2025 ẢNH: BÁ DUY

Điểm nhấn của ngày hội là 30 gian hàng trải nghiệm miễn phí các giải pháp công nghệ số trong nhiều lĩnh vực: chính quyền số, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính - ngân hàng. Đặc biệt, hoạt động trò chơi thực tế ảo VR, AR, 3D với các chủ đề du lịch, khám phá địa danh, thể thao thu hút đông đảo bạn trẻ.

Ngoài ra, sáng 21.12, cuộc thi "Rung chuông vàng" sẽ diễn ra với các kiến thức về chuyển đổi số, vai trò và xu hướng phát triển.

Nhiều người dân rất quan tâm đến vấn đề bảo mật cá nhân trong thời đại số ẢNH: BÁ DUY

Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chính thức phát động phong trào "Bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa". Phong trào do T.Ư phát động nhằm phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho toàn dân, kế thừa tinh thần của phong trào "Bình dân học vụ" do Bác Hồ phát động. Tỉnh sẽ tổ chức đào tạo trực tuyến qua nền tảng binhdanhocvuso.gov.vn, nhân rộng các mô hình điểm về kỹ năng số tại các xã, phường với tinh thần "Người biết chỉ cho người chưa biết, người biết nhiều chỉ cho người biết ít".

Chia sẻ bên lề sự kiện, ông Phạm Quốc Hoàn, Giám đốc Sở KH-CN, nhấn mạnh việc tạo không gian trải nghiệm thực tế là yếu tố cốt lõi. "Khi người dân được trực tiếp "chạm" vào công nghệ và trải nghiệm các dịch vụ số, họ sẽ hiểu rõ hơn về giá trị và lợi ích thực tế mang lại. Từ sự thấu hiểu đó mới hình thành niềm tin và thói quen sử dụng lâu dài", ông Hoàn khẳng định.

Nhiều bạn trẻ tham gia Ngày hội Công nghệ số Khánh Hòa 2025 ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Hoàn, mục tiêu chính của ngày hội là kết nối các doanh nghiệp cung cấp giải pháp số với người dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương. "Đây chính là động lực quan trọng để kích cầu thị trường công nghệ số, từ đó đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội", ông Hoàn cho biết.

Được biết, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp 35% GRDP của tỉnh và lọt vào top 10 về chỉ số DTI. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh hướng tới 95% người dân có Sổ sức khỏe điện tử.

Với những bước đi chiến lược này, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thực sự trở thành điểm sáng về chuyển đổi số trong khu vực.