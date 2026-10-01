Trầm cảm và lo âu tuổi tiền mãn kinh

BS chuyên khoa 2 Diệp Thị Phương Thảo (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) giải thích: "Sự sụt giảm đột ngột của nội tiết tố nữ tạo ra một dạng trầm cảm do nội tiết, góp phần khởi phát hoặc làm nặng thêm các triệu chứng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa trầm cảm tiền mãn kinh và trầm cảm thông thường là nó thường đi kèm với các triệu chứng vận mạch như bốc hỏa, vã mồ hôi trộm và rối loạn chu kỳ kinh nguyệt do thay đổi nồng độ estrogen".

Dưới góc độ y học cổ truyền, Th.S-BS Nguyễn Văn Hùng (Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng) cho biết giai đoạn này được gọi là "kinh loạn" ở phụ nữ tuổi từ 45 - 55, chủ yếu do can thận âm hư, "hư hỏa thượng viêm" gây mất cân bằng, vã mồ hôi trên, trên nóng dưới lạnh. Trạng thái bốc hỏa cũng khiến phụ nữ khó ngủ, mất ngủ, hồi hộp, ngủ không sâu, mơ nhiều, thể trạng suy kém do "can khí uất kết".

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng thực hiện châm cứu huyệt Thận du ẢNH: AN DY

Việc nhầm lẫn giữa rối loạn tâm lý và hệ quả nội tiết có thể dẫn đến điều trị sai hướng. Một người dưới 45 tuổi bị trầm cảm lâm sàng có thể do sang chấn tâm lý, di truyền hoặc áp lực cuộc sống, diễn ra độc lập với tình trạng sinh lý. Các triệu chứng kèm theo gồm: mất ngủ kéo dài, chán ăn, ý nghĩ tiêu cực, không kèm dấu hiệu sinh lý đặc thù. Có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, thường sau một biến cố.

Trong khi đó, rối loạn tâm lý do tiền mãn kinh (thường trên 45 tuổi) thường có tính chất "chu kỳ" và gắn liền với sự thay đổi nội tiết. Trầm cảm lo âu do thiếu hụt nội tiết tố có triệu chứng kèm theo là bốc hỏa, đau xương khớp, kinh nguyệt không đều, giảm nhu cầu sinh lý ảnh hưởng tâm lý... Thời điểm xuất hiện thường trùng khớp với biến động kinh nguyệt.

"Nếu bệnh nhân chỉ điều trị tâm lý mà bỏ qua việc cân bằng nội tiết thì gốc rễ của vấn đề vẫn còn đó. Ngược lại, nếu sử dụng thuốc nội tiết mà không giải tỏa được uất ức về mặt tâm lý, hiệu quả cũng không bền vững. Cần kết hợp nhiều phương pháp giữ nội tiết và hỗ trợ từ dinh dưỡng, thể dục, tinh thần và môi trường lành mạnh thì hiệu quả hơn", BS Thảo tư vấn.

Cũng theo BS Thảo, để vượt qua giai đoạn này, bệnh nhân cần một phác đồ toàn diện. Y học hiện đại có thể can thiệp bằng liệu pháp điều trị thuốc nội tiết tố, thay thế hormone trong trường hợp nặng, nhưng phương pháp này cần sự giám sát chặt chẽ để tránh tác dụng phụ.

BS Hùng cho biết, đối với những bệnh nhân có những triệu chứng nặng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, có thể chỉ định phối hợp vừa châm cứu các huyệt Thận du, Can du, Tam âm giao… để bổ can thận; dùng thuốc; ngâm chân kết hợp xoa bóp bấm huyệt để ôn ấm kinh lạc, giảm lạnh chi dưới, ngủ ngon…