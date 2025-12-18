Sáng 18.12, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Rotary Club of Đà Nẵng (Rotary Đà Nẵng) chính thức khởi động chương trình tiêm vắc xin phòng HPV miễn phí, kết hợp đào tạo - truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung và tình dục an toàn cho trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chương trình hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em gái trước virus Human Papillomavirus (HPV) - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Các đại biểu tham gia chương trình ẢNH: HOÀNG SƠN

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng cho các đối tượng yếu thế trong cộng đồng.

Tại lễ khởi động, ban tổ chức đã trao tặng 416 liều vắc xin HPV và tổ chức tiêm chủng trực tiếp cho hơn 200 trẻ em gái đủ điều kiện, do Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đảm nhiệm.

Công tác tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn và theo dõi chặt chẽ sau tiêm.

Song song với hoạt động tiêm vắc xin, chương trình còn triển khai nhiều buổi tập huấn, truyền thông nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các em gái về virus HPV, sức khỏe sinh sản và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến HPV trong cộng đồng.

Ông Michael Roberts, Chủ tịch Rotary Đà Nẵng, cho biết chương trình trao tặng vắc xin HPV là minh chứng cho cam kết lâu dài của tổ chức trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và phát triển bền vững cộng đồng.

Chương trình đã trao 416 liều vắc xin HPV miễn phí cho trẻ em gái khó khăn tại TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhấn mạnh nhiễm virus HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung, trong khi tiêm vắc xin HPV là biện pháp dự phòng hiệu quả, an toàn và đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, chi phí tiêm chủng hiện vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.



"Với hơn 200 trẻ em gái khó khăn được hỗ trợ tiêm vắc xin HPV miễn phí hôm nay, chương trình đã mở ra cơ hội được bảo vệ sức khỏe lâu dài cho các em, những mầm non tương lai của TP.Đà Nẵng", bà Hoàng nói.

Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khẳng định, với vai trò là đơn vị trực tiếp tổ chức tiêm chủng, bệnh viện cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho trẻ em tham gia chương trình.

"Chúng tôi xem đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nhân văn của một bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực sản - nhi của khu vực miền Trung. Từ những liều vắc xin hôm nay, chúng tôi tin rằng sẽ gieo mầm cho một tương lai khỏe mạnh hơn, công bằng hơn trong tiếp cận y tế cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", bà Hoàng chia sẻ.