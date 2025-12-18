Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trao 416 liều vắc xin HPV miễn phí cho trẻ em gái khó khăn tại TP.Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
18/12/2025 18:23 GMT+7

416 liều vắc xin HPV được trao trong chương trình tiêm phòng HPV miễn phí cho trẻ em gái khó khăn tại TP.Đà Nẵng, kết hợp đào tạo - truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung...

Sáng 18.12, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp với Công ty TNHH Xã hội Rotary Club of Đà Nẵng (Rotary Đà Nẵng) chính thức khởi động chương trình tiêm vắc xin phòng HPV miễn phí, kết hợp đào tạo - truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư cổ tử cung và tình dục an toàn cho trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Chương trình hướng đến mục tiêu bảo vệ sức khỏe lâu dài cho trẻ em gái trước virus Human Papillomavirus (HPV) - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.

Trao 416 liều vắc xin HPV miễn phí cho trẻ em gái khó khăn tại TP.Đà Nẵng - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia chương trình

ẢNH: HOÀNG SƠN

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ y tế dự phòng cho các đối tượng yếu thế trong cộng đồng.

Tại lễ khởi động, ban tổ chức đã trao tặng 416 liều vắc xin HPV và tổ chức tiêm chủng trực tiếp cho hơn 200 trẻ em gái đủ điều kiện, do Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đảm nhiệm.

Công tác tiêm chủng được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, đảm bảo an toàn và theo dõi chặt chẽ sau tiêm.

Song song với hoạt động tiêm vắc xin, chương trình còn triển khai nhiều buổi tập huấn, truyền thông nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các em gái về virus HPV, sức khỏe sinh sản và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến HPV trong cộng đồng.

Ông Michael Roberts, Chủ tịch Rotary Đà Nẵng, cho biết chương trình trao tặng vắc xin HPV là minh chứng cho cam kết lâu dài của tổ chức trong việc thúc đẩy y tế dự phòng và phát triển bền vững cộng đồng.

Trao 416 liều vắc xin HPV miễn phí cho trẻ em gái khó khăn tại TP.Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chương trình đã trao 416 liều vắc xin HPV miễn phí cho trẻ em gái khó khăn tại TP.Đà Nẵng

ẢNH: HOÀNG SƠN

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Thị Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, nhấn mạnh nhiễm virus HPV là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung, trong khi tiêm vắc xin HPV là biện pháp dự phòng hiệu quả, an toàn và đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo triển khai rộng rãi. Tuy nhiên, chi phí tiêm chủng hiện vẫn là rào cản lớn đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Với hơn 200 trẻ em gái khó khăn được hỗ trợ tiêm vắc xin HPV miễn phí hôm nay, chương trình đã mở ra cơ hội được bảo vệ sức khỏe lâu dài cho các em, những mầm non tương lai của TP.Đà Nẵng", bà Hoàng nói.

Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khẳng định, với vai trò là đơn vị trực tiếp tổ chức tiêm chủng, bệnh viện cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho trẻ em tham gia chương trình.

"Chúng tôi xem đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm xã hội và sứ mệnh nhân văn của một bệnh viện tuyến cuối trong lĩnh vực sản - nhi của khu vực miền Trung. Từ những liều vắc xin hôm nay, chúng tôi tin rằng sẽ gieo mầm cho một tương lai khỏe mạnh hơn, công bằng hơn trong tiếp cận y tế cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn", bà Hoàng chia sẻ.

Tin liên quan

Giải đáp những thắc mắc thường gặp về bệnh cúm và tiêm vắc xin cúm

Giải đáp những thắc mắc thường gặp về bệnh cúm và tiêm vắc xin cúm

Cúm mùa là một bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra với các biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho.

Khám phá thêm chủ đề

vắc xin tiêm vắc xin tiêm chủng ung thư cổ tử cung trẻ em
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận