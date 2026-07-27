Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thiếu tá Nguyễn Xuân Hải

Việc trao bằng Tổ quốc ghi công được thực hiện theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 26.7.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình thiếu tá Nguyễn Xuân Hải ẢNH: CACC

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải (ở xã Diên Khánh) sinh ngày 1.3.1993, hy sinh ngày 21.3.2026 trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát, đấu tranh ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để kiểm tra, những người khai thác cát trái phép đã chống đối, tìm cách tẩu thoát. Trong quá trình truy bắt người vi phạm trên địa hình ven sông phức tạp, thiếu tá Nguyễn Xuân Hải không may gặp nạn và hy sinh.

Lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công được tổ chức theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30.12.2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Việc truy tặng bằng Tổ quốc ghi công là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh anh dũng của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, ở xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, ở xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm tuyển công dân Lê Thị Thùy Hân, vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, vào lực lượng Công an nhân dân.

Theo ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, sự hy sinh của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải khi làm nhiệm vụ chống khai thác cát trái phép đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng đội, người thân và nhân dân địa phương. Đồng thời, sự hy sinh đó thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.