Trào lưu tạo ảnh AI: Khi sáng tạo trở nên dễ dàng nhưng 'chất riêng' dần mờ nhạt

Không cần biết vẽ hay sử dụng phần mềm phức tạp, người dùng chỉ cần một tấm ảnh và vài dòng mô tả để tạo ra hàng loạt hình ảnh theo nhiều phong cách khác nhau, từ sticker biểu cảm đến các bộ doodle vẽ viền sinh động. Trào lưu này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, thu hút đông đảo người trẻ tham gia.

Nhiều bạn trẻ cho rằng việc sử dụng AI thay thế doodle vẽ tay có thể làm giảm giá trị của quá trình sáng tạo nghệ thuật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên Threads, TikTok hay Facebook, nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ “công thức” tạo ảnh, kèm lời kêu gọi bạn bè cùng thử. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt phiên bản ảnh cá nhân xuất hiện dày đặc.

Ở góc nhìn tích cực, AI góp phần “dân chủ hóa” sáng tạo, giúp nhiều người dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng mà không cần kỹ năng hội họa. Khi rào cản kỹ thuật được gỡ bỏ, việc sáng tạo trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khi sáng tạo trở thành 'công thức'

Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng kéo theo những băn khoăn. Nhiều người nhận ra rằng các hình ảnh tạo bằng AI, dù khác nội dung, vẫn mang phong cách khá giống nhau do cùng sử dụng một “công thức”.

Điều này thể hiện rõ ở xu hướng doodle - vốn là hình thức vẽ tay ngẫu hứng, mang đậm dấu ấn cá nhân. Khi chuyển sang tạo bằng AI, những nét vẽ được “chuẩn hóa”, khiến sự khác biệt dần bị thu hẹp.

Từ đây, cộng đồng mạng hình thành nhiều luồng quan điểm khác nhau. Một số người dùng đánh giá cao sự tiện lợi của AI, cho rằng công cụ này giúp họ nhanh chóng tạo ra những hình ảnh dễ thương mà không cần nhiều công sức. Một tài khoản chia sẻ: “Nhờ AI, mình có thể tạo ra những bức ảnh dễ thương một cách nhanh chóng mà không cần nhiều công sức”.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ sự dè dặt. “Tôi không phản đối AI, nhưng với những lĩnh vực mang tính nghệ thuật như thiết kế, âm nhạc hay điện ảnh, sáng tạo vẫn nên đến từ con người”, một người dùng nêu quan điểm.

Ở góc nhìn khác, có ý kiến cho rằng doodle vốn không đòi hỏi kỹ năng quá cao. “Chỉ cần một ứng dụng đơn giản là có thể tự thực hiện, không nhất thiết phải phụ thuộc vào AI”, một tài khoản bình luận.

Những ý kiến trái chiều này cho thấy AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn đang làm thay đổi cách người trẻ nhìn nhận về sáng tạo và giá trị nghệ thuật.

Những bức doodle vẽ tay mang dấu ấn cá nhân, được nhiều bạn trẻ chia sẻ lại giữa làn sóng tạo ảnh bằng AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cẩn trọng với dữ liệu cá nhân khi 'bắt trend' bằng AI

Bên cạnh câu chuyện sáng tạo, trào lưu tạo ảnh bằng AI cũng đặt ra những băn khoăn về quyền riêng tư. Để có được thành phẩm, người dùng thường phải tải ảnh cá nhân lên các nền tảng xử lý, trong khi không phải ai cũng hiểu rõ dữ liệu này sẽ được lưu trữ và sử dụng như thế nào.

Khi hình ảnh được tải lên, dữ liệu có thể được lưu trên máy chủ và sử dụng cho các mục đích khác nhau tùy theo điều khoản của từng nền tảng. Tuy nhiên, người dùng thường chỉ quan tâm đến kết quả nhanh chóng mà bỏ qua việc đọc kỹ chính sách quyền riêng tư.

Một số ý kiến trên mạng xã hội tỏ ra lo ngại về vấn đề dữ liệu khi sử dụng AI. “Mình thấy nhiều người vẫn vô tư tạo ảnh và chia sẻ, trong khi chưa thực sự hiểu rõ dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng như thế nào”, một tài khoản bình luận.

Việc tải ảnh cá nhân lên các nền tảng AI khiến nhiều người dùng lo ngại về vấn đề bảo mật dữ liệu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự phát triển của các công cụ tạo ảnh bằng AI cho thấy công nghệ đang làm thay đổi cách con người sáng tạo. Khi việc tạo ra một sản phẩm trở nên nhanh chóng và dễ dàng, vấn đề không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở giá trị của quá trình tạo ra nó.

Khi mọi thứ có thể được tạo ra chỉ bằng vài dòng lệnh, việc giữ lại “chất riêng” trở thành một thách thức đối với người trẻ trong thời đại số.