Trao tặng quà xuân cho trẻ mồ côi

Trước đó, trong chương trình trao quà tết Giáp Thìn cho trẻ mồ côi do Covid-19, Báo Thanh Niên đã phối hợp với Thành đoàn TP.HCM lên lịch tổ chức trao tặng quà tết cho gần 500 trẻ mồ côi trên địa bàn TP.HCM. Các buổi trao quà đã diễn ra tại Quận đoàn Q.8 dành cho 150 trẻ và tại Trường tiểu học Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho 66 trẻ.



Các trẻ nhận quà tết Giáp Thìn chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu NHẬT THỊNH

Háo hức khi về lại ngôi nhà chung

Có thể nói, sáng 28.1 là ngày rộn rã của các trẻ mồ côi do dịch Covid-19 ở nhiều quận huyện khi được tụ họp về ngôi nhà chung Thanh Niên, để gặp gỡ những người làm chương trình và nhận quà tết là số tiền 1 triệu đồng do bạn đọc của báo đóng góp.

Niềm vui của các em cũng là niềm vui của những người làm chương trình khi chúng tôi gặp lại các em, gặp lại những gia đình có 2 hoặc 3, thậm chí có gia đình đến 4 anh chị em. Các em mặc áo quần mới, vui tươi khi về lại tòa soạn, dùng món bánh quen thuộc, nghe những bài nhạc xuân rộn rã và nhận phần quà để cùng gia đình chuẩn bị đón tết.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Hôm nay, các con trở về ngôi nhà thân quen, gặp gỡ những người làm chương trình, gặp các bạn đồng cảnh ngộ để động viên nhau cố gắng bước tiếp. Bên cạnh đó, các con nhận phần quà tết là 1 triệu đồng tiền mặt. Giá trị phần quà không lớn, nhưng đây là tấm lòng của quý bạn đọc gần xa, trong và ngoài nước đã gom góp gửi về và báo dành để trao gửi cho các con nhân dịp xuân về. Mong rằng các con thấu rõ được ý nghĩa của món quà, trân quý và cố gắng hơn nữa trong cuộc sống để vượt qua những khó khăn".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà tết cho các cháu. NHẬT THỊNH

Ông Hàng Hữu Nghĩa (Q.6, TP.HCM), ông ngoại của 3 trẻ, xúc động nói: "Các cháu tôi nghe báo được đi nhận quà là nôn nao lắm, bé giữa bị sốt mà vẫn ráng lên đây được gặp các cô chú, được ăn bánh ngon, đông vui nên thích lắm. Tôi cảm ơn các cô chú ở Báo Thanh Niên rất nhiều khi đã quan tâm, hỗ trợ các cháu trong những năm qua". Trong khi đó, ngồi ở hàng ghế sau cùng với con gái, anh Tăng Nguyễn Duy An (P.3, Q.Gò Vấp), có 2 con mồ côi mẹ do dịch Covid-19, nói: "Thật ấm áp và cảm động khi năm nào tết đến, chương trình cũng trao những phần quà yêu thương đến cho các con. Phần quà này sẽ đỡ đần ít nhiều cho em khi sắm tết cho 2 con". Rồi anh nói tiếp: "Nếu khi nào chương trình cần những người làm công việc tay chân, như cùng đi để mang, xách trao quà tết cho bà con nghèo dịp xuân về, cần sức thì các anh cứ gọi cho em tham gia với nhé. Nhận tấm lòng của bạn đọc báo, từ chương trình suốt bao năm qua mà chưa hỗ trợ chút công sức nào, đôi khi cũng hơi… áy náy". Lời nói tự đáy lòng ấy của anh An khiến chúng tôi càng thấy ấm áp, tiếp thêm động lực cho những người làm chương trình.

Mong một năm mới an lành

Hơn 100 trẻ nhận được quà tết đợt này là các em đã và đang được bảo trợ bởi các cá nhân, đơn vị thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Đây là điểm tựa vững chãi, giúp các em và gia đình có được một cuộc sống tương đối tạm ổn định sau những biến cố. Nhiều em dù nay đã quá 18 tuổi, đã vào các trường đại học nhưng chương trình vẫn mời đến để tặng quà tết, động viên các em cố gắng trong học tập…

Chị Phạm Thị Thảo Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn, trao quà xuân cho các cháu. NHẬT THỊNH

Sau phần thăm hỏi, động viên và chúc tết của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và chị Phạm Thị Thảo Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thiếu nhi Thành đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội TP.HCM, các em được mời lên sân khấu để các đại biểu trao tận tay phong bì để sắm tết.

"Con chúc các cô chú trong chương trình một năm mới thật nhiều niềm vui, an khang, thịnh vượng. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui, để không phụ lòng nhà bảo trợ đã bảo trợ cho con cũng như các cô chú trong báo đã quan tâm yêu thương con", em Trương Kim Ánh (sinh năm 2015, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhỏ nhẹ tâm sự.

Luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, trao quà tết cho các cháu. NHẬT THỊNH

"Tên gọi chương trình đã nói lên tình yêu thương"

Chị Phạm Thị Thảo Linh chia sẻ tại buổi trao quà: "Hôm nay, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố rất vui khi phối hợp cùng Báo Thanh Niên, đơn vị đồng hành là Công ty Luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam cùng tổ chức trao những món quà tết ý nghĩa đến các em. Các em thân mến, trong cuộc sống đôi khi vẫn còn đó thiếu thốn về vật chất, tình cảm sau khi mất đi người thân do Covid-19, nhưng các em hãy yên lòng khi cả xã hội sẽ cùng chung tay, hỗ trợ, đồng hành cùng các em. Như tên gọi của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã nói lên được mong mỏi, tình yêu thương của các cô chú, anh chị gửi đến các em. Vì thế, mong các em hãy tiếp tục tự tin, vững vàng bước tiếp trên con đường của mình. Năm mới, chị chúc các em sẽ mang về cho gia đình kết quả học tập thật tốt".

Hẹn gặp 77 trẻ ở Q.Bình Tân Theo kế hoạch trao quà tết Giáp Thìn cho trẻ mồ côi do Covid-19 giữa Báo Thanh Niên và Thành đoàn TP.HCM, sau các điểm trao quà tại Quận đoàn Q.8 cho các trẻ trên địa bàn quận vào ngày 20.1, Huyện đoàn Bình Chánh cho các trẻ trên địa bàn huyện vào ngày 21.1, tại tòa soạn Báo Thanh Niên cho các trẻ trên các quận huyện, tỉnh thành khác ngày 28.1, đợt trao quà sắp tới cho 77 trẻ sẽ được tổ chức trên địa bàn Q.Bình Tân vào lúc 19 giờ 30 ngày 3.2 trong sự kiện chăm lo tết của Quận đoàn Bình Tân.